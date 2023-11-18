梁詠琪GiGi入行28年 宣布明年4月攻台北小巨蛋

梁詠琪GiGi宣布明年4月13日降臨台北小巨蛋，舉辦「Sofwave索夫波 呈獻 梁詠琪《時間遇上我們》演唱會 」台北站，適逢自己出道28年之際終於如願站上小巨蛋舞台，對梁詠琪來說不僅美夢成真，能首次解鎖「攻蛋」成就，堪稱是再創自我音樂生涯的一大里程碑！而睽違11年後再重返台北開唱，梁詠琪在第一時間得知能踏上這個夢寐以求的舞台，不僅直呼「美夢成真」，更開心說到：「讓你們久等啦，出道28年的我終於攻蛋啦！」提及要登上萬人台北小巨蛋場地開唱的心情，梁詠琪坦言「期待多過於緊張」，一直把歌迷當成「老朋友」的她表示：「又有一個機會和老朋友聚一聚啦！因為從我出道以來，歌迷給我好多支持，當然我在演出上一定會全力以赴，感謝歌迷28年來無條件的支持！」而許久沒在台北開唱，梁詠琪除了表達期待心情外，更不忘對台粉喊話：「期待你們來見證我首次攻蛋，一起創造我們 “獨一無二，專屬的特別”！大家記得要搶票囉！！」

將在明年春天首度「攻蛋」的梁詠琪趁宣布售票日期之際，特別搶先自曝這次台北場第一個「彩蛋」，秉持著「回饋」台粉心情開唱的她將在曲目安排上給歌迷驚喜，除了會為台北場打造專屬歌單外，更決定把今年在香港巡演的粵語曲目全部變成100%的國語歌，如此費心的安排除了希望讓台粉能百分百感受到自己出道以來40張專輯的好歌精華，全新突破性嘗試更是梁詠琪出道28年給自己的一大挑戰，她表示：「這次要站上台北小巨蛋開唱，我跟監製、音樂總監及排舞老師就一直思考如何在換歌的情況下又能保有原有主題，這真的是一件不容易又好玩的事！」除了獻上百分百國語歌單展現誠意，梁詠琪更想藉著這個創舉向曾經合作過的專輯製作人及為她寫歌的音樂人致敬，是次小巨蛋開唱完成了「兩個心願」的她表示：「這28年來出過的國語、粵語歌無數，真的很感謝這些優秀的音樂創作人，也非常希望在整個tour(巡迴)中透過表演，向所有製作人致敬，完整了我28年的心願！」



人緣甚好的梁詠琪，還讓多位巨星好友包括郭富城、鄭中基、楊采妮、李心潔、許如芸錄製祝賀短片應援打氣，她看著看著，突然眼泛淚光，因為他們每一位都是陪伴著GiGi一起成長的好朋友，其中與梁詠琪交情甚篤的楊采妮、李心潔、許如芸在為好友攻蛋加油之餘，還特別「預約」明年4月13日要來台北小巨蛋當粉絲與梁詠琪合唱，而郭富城則表示：「祝福GiGi以最好的狀態、用最精彩的演出送給你的歌迷，還有就是全力以赴，在夢想的舞台上好好發揮，Good Show！」除了明星好友及歌迷外，梁詠琪透露老公、小孩在得知自己即將攻蛋後也都給予滿滿的鼓勵：「他們都很替我開心，叫我盡情享受！」被問到有可能請老公、小孩擔任座上賓見證自己攻蛋？梁詠琪表示：「目前還沒有計畫，不過有他們的見證，當然就讓這個夢想更完滿了！」至於邀請嘉賓部分，她語帶神秘地笑說：「當然有！先讓我保持神秘，説了就沒驚喜啦！」