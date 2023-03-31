梁詠琪MV抄襲風波 心呼吸團隊事隔兩日發聲明道歉

本地藝術創作團隊CHLOEOGRAPHY PROJECT 周一深夜在 FB 發文指控，梁詠琪新歌《停一停．心呼吸》MV涉抄襲該團隊2018年流動舞蹈劇場作品《遙遙之城 Maybe Tomorrow》，而該 MV 導演為林嘉欣老公袁劍偉。抄襲風波爆出兩日後，心呼吸團隊昨（30 日）在FB 發文回應，「為各方帶來困擾，我們深感抱歉」。

心呼吸團隊回應指，團隊於 3月28日早上得悉事件後，已即時將 MV 下架，並積極聯絡各方希望進行直接溝通。前天（29日）已跟製作團隊及Chloeography Project創作團隊直接溝通了解。心呼吸團隊感謝各製作單位當初義不容辭響應慈善，付出精神及時間，齊心製作〈停一停•心呼吸〉歌曲及音樂錄像。

團隊指，歌曲本意乃希望透過歌曲及影像，為公眾介紹「用心感受呼吸」這個簡單的心安方法，以舒緩負面情緒，「但現在為各方帶來困擾，我們深感抱歉」。團隊續指，每個困難都是學習和進步的機會。「心呼吸」作為本港慈善團體，會繼續堅持理念，為香港人推廣心安方法，在忙碌生活中適時停下來，以減壓和舒緩情緒。

心呼吸團隊回應指，團隊於3月28日早上得悉事件後，已即時將 MV 下架，並積極聯絡各方希望進行直接溝通。前天（3月29日）已跟製作團隊及Chloeography Project創作團隊直接溝通了解。心呼吸團隊感謝各製作單位當初義不容辭響應慈善，付出精神及時間，齊心製作〈停一停•心呼吸〉歌曲及音樂錄像。