熱門搜尋:
C觀點 蔡天鳳碎屍案 葵芳閣謀殺案 澳門旅遊 日本旅遊 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
娛樂
2023-03-31 09:14:59

梁詠琪MV抄襲風波 心呼吸團隊事隔兩日發聲明道歉

分享：

梁詠琪MV抄襲風波 心呼吸團隊事隔兩日發聲明道歉

本地藝術創作團隊CHLOEOGRAPHY PROJECT 周一深夜在 FB 發文指控，梁詠琪新歌《停一停．心呼吸》MV涉抄襲該團隊2018年流動舞蹈劇場作品《遙遙之城 Maybe Tomorrow》，而該 MV 導演為林嘉欣老公袁劍偉。抄襲風波爆出兩日後，心呼吸團隊昨（30 日）在FB 發文回應，「為各方帶來困擾，我們深感抱歉」。

心呼吸團隊回應指，團隊於 3月28日早上得悉事件後，已即時將 MV 下架，並積極聯絡各方希望進行直接溝通。前天（29日）已跟製作團隊及Chloeography Project創作團隊直接溝通了解。心呼吸團隊感謝各製作單位當初義不容辭響應慈善，付出精神及時間，齊心製作〈停一停•心呼吸〉歌曲及音樂錄像。

梁詠琪歌曲MV捲抄襲風波。

團隊指，歌曲本意乃希望透過歌曲及影像，為公眾介紹「用心感受呼吸」這個簡單的心安方法，以舒緩負面情緒，「但現在為各方帶來困擾，我們深感抱歉」。團隊續指，每個困難都是學習和進步的機會。「心呼吸」作為本港慈善團體，會繼續堅持理念，為香港人推廣心安方法，在忙碌生活中適時停下來，以減壓和舒緩情緒。

心呼吸團隊回應指，團隊於3月28日早上得悉事件後，已即時將 MV 下架，並積極聯絡各方希望進行直接溝通。前天（3月29日）已跟製作團隊及Chloeography Project創作團隊直接溝通了解。心呼吸團隊感謝各製作單位當初義不容辭響應慈善，付出精神及時間，齊心製作〈停一停•心呼吸〉歌曲及音樂錄像。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受