梁諾妍坐月惹「頭風」劇痛到喊 靠一招古方立即冇事驚嘆神奇

洪永城（Tony）2021年與梁諾妍（Inez）誕下大女Amber，日前（21日）二公主「洪啤啤」（Beryl）亦終在荃灣港安醫院出世。Inez 向來擁有fit爆體格，注重健康飲食 ，現時正在家中專心坐月的她，昨日(31日)卻在社交網透露不小心惹上「頭風」 。

靠古法驅頭風 Inez 分享了一張在家中坐月的照片，相中見穿着睡衣的她坐在沙發上閉目養神，而inez 媽媽則拿着一包東西在幫她由頭至臉慢慢敷下，Inez 表示：「有媽的孩子是個寶，生完呀妹後啲汗日日係咁流，可能因為瞓覺時都流晒汗流到個頭濕咗，然後吹親個頭入咗風，痛足幾日要喊出嚟，止痛藥都幫唔到手 ，然後咁啱同 @auntielimemarie 講起佢奶奶有古方可以驅頭風（多謝呀姨同奶奶〜）」