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娛樂
2024-04-01 15:38:25

梁諾妍坐月惹「頭風」劇痛到喊 靠一招古方立即冇事驚嘆神奇

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梁諾妍在坐月期間因為入風，搞到非常頭痛，更一度痛到哭了出來。

洪永城（Tony2021年與梁諾妍（Inez）誕下大女Amber，日前（21日）二公主「洪啤啤」（Beryl）亦終在荃灣港安醫院出世。Inez 向來擁有fit爆體格，注重健康飲食 ，現時正在家中專心坐月的她，昨日(31)卻在社交網透露不小心惹上「頭風」

梁諾妍在坐月期間因為入風，搞到非常頭痛，更一度痛到哭了出來。

靠古法驅頭風

Inez 分享了一張在家中坐月的照片，相中見穿着睡衣的她坐在沙發上閉目養神，而inez 媽媽則拿着一包東西在幫她由頭至臉慢慢敷下，Inez 表示：「有媽的孩子是個寶，生完呀妹後啲汗日日係咁流，可能因為瞓覺時都流晒汗流到個頭濕咗，然後吹親個頭入咗風，痛足幾日要喊出嚟，止痛藥都幫唔到手 ，然後咁啱同 @auntielimemarie 講起佢奶奶有古方可以驅頭風（多謝呀姨同奶奶〜）」

Inez 續指她的媽媽昨日立即買來幫她試，試完立即冇再頭痛，並驚嘆非常神奇：「試咗，真係咁神奇，真係按完個頭再冇發發聲，多謝媽媽，好彩有你幫我驅風，我愛你要講多啲！」原來不少坐月中的媽媽都遇上這個問題，並紛紛留言追問Inez 的古方；忙於湊bInez 留言表示：「海量嘅留言太亂，真係覆唔晒，我要hide 咗個留言功能啦」她更叫大家如果想知可直接inbox佢，並表示古方在藥材舖就有得買了。

 

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