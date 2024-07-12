梁諾妍結婚3周年出題考老公 洪永城揀1億同全世界最靚女人

洪永城和太太梁諾妍(Inez)2021年結婚，二人三年抱兩，育有兩名寶貝女。轉眼間，昨日是他們的3周年結婚紀念日，梁諾妍在社交平台就出了一條問題考老公反應。

片中Inez 問︰「畀1億你同全世界最靚嘅女人你，定係畀100萬你但係同我喺埋一齊？」洪永城想了一會答︰「1億同全世界最靚嘅女人一齊。」Inez 對於答案即錯愕大叫︰「咁我點呀？」洪永城即解釋︰「你咪係全世界最靚嘅女人囉，跟住攞埋1億畀埋你，係咪咁玩㗎呢個遊戲？」 梁諾妍逐大讚老公︰「點解你咁醒嘅？我以為你會揀第二個？」洪永城再解釋︰「但係第一個入面又有1億又有你，你又可以攞埋嗰1億 ，分1000萬畀我，都好好呀﹗」冧爆的Inez被逗得非常開心，並不斷大讚老公醒目，洪永城再賣口乖表示：「你是最漂亮的﹗」並輕吻老婆，相當甜蜜，網民都笑言洪永城的「求生」意欲相當強。