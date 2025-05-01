梁超怡否認做「小三」不知阿Sa 石恆聰復合 陳懿德進一步認定羅天宇地位

陳懿德、郭柏妍及應屆港姐冠軍倪樂琳、亞軍梁嘉莹及季軍楊梓瑤，昨天（30日）出席新一屆香港小姐競選發布會。其中，早前被指介入蔡卓妍（阿Sa）與富三代「百億麻雀館太子爺」石恆聰的梁超怡亦有現身。近日，有消息指石恆聰與阿Sa復合，失戀的梁超怡坐私人飛機外遊散心，更豪玩豪食；對此，梁超怡自言很無辜，並指與石恆聰只是朋友，二人從沒拍拖。
梁超怡強調與石恆聰的緋聞是假的，並坦言緋聞對她的事業或多或少都有影響，希望大家及後專注在她的工作。至於有傳阿Sa與石恆聰復合，梁超怡表示不知道這件事，她更否認去旅行療情傷，揚言一向喜歡旅行，她又解釋乘坐私人飛機，因為富貴朋友去公幹就跟住去玩。梁超怡續指現時單身，亦有追求者，又承認因緋聞而嚇怕追求者，並堅決表示與有「翻版王浩信」之稱的林俊其只是好兄弟，沒有發展空間。
而即將卸任的應屆港姐三甲倪樂琳、梁嘉莹、楊梓瑤就透露已跟TVB簽了藝員約，會繼續在娛樂圈發展。問到可會提名朋友參選港姐，倪樂琳歡迎有意參選的城大師妹聯絡她，而梁嘉莹則指胞姐經常被讚靚女，但因為怕醜加上工作繁重，所以還在考慮當中，楊梓瑤亦讚表妹都是靚女，並會嘗試說服她們參選。
至於，近年人氣急升的《東張》女神陳懿德，坦言參選港姐是她做得最正確的決定，當被笑指是否因為認識了緋聞男友羅天宇？她即尷尬笑言選港姐有不同得著，再問何時給予名份羅天宇？她就冧笑表示：「佢係好好朋友囉！」似乎羅天宇的地位再進一步被肯定。