梁采貽大讚吳祉昊演技出色 獲米雪鼓勵要多看劇本

前港姐梁采貽(前名梁家琪)最近忙於主持工作，讓她感受到滿滿的成就感，近日她參加了福幼慈善基金會舉辦的《看我今天怎麼說》慈善放映會，這次活動令她印象深刻，因為她遇到了聽障男主角吳祉昊(Marco)。
Marco這位首次演出電影的新人，不僅演技出色，還主動教她手語溝通，實在讓她驚喜不已。梁采貽興奮地說：「Marco真的很厲害！他第一次演戲就多次獲提名，還教我如何用手語表達：『謝謝你們來支持這部戲』。他說如果票房好，還會跳舞給大家看，這讓我超期待！」梁采貽覺得這部影片極具意義，因為不僅幫助了弱勢社群，還讓更多人了解聽障人士的生活。
在活動中，梁采貽遇見了偶像米雪，這讓她激動得幾乎語無倫次，她說：「我超喜歡米雪姐的《溏心風暴》，當時看的時候都心跳加速！」而且米雪的親切鼓勵，讓她倍感振奮，勉勵她要給自己多一點自信，並指導她在演戲時要多看劇本，了解每個角色的特徵，這樣才能表現得更投入。
感謝周嘉洛 吳偉豪教導
此外，梁采貽近日還想向杜燕歌取經，特別是在演藝方面，她坦言：「我很想拜杜燕歌為師，學習更多演藝知識，但又怕被拒絕，所以一直沒有開口。」她的謙虛與渴望學習的態度，讓人感到十分可愛。
雖然梁采貽原本被安排演出《愛．回家》，但因為早已答應參加義工活動而錯過了這個機會，她表示有些可惜，但相信總會有再次合作的機會。她提到：「我已拍了三次《愛回家》，每次的造型都不一樣，能做善事也是件好事！」她又感謝前輩周嘉洛和吳偉豪的耐心教導，即使她作為新人，兩位前輩依然不嫌棄，願意分享演技，讓她倍感溫暖。