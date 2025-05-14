梁采貽大讚吳祉昊演技出色 獲米雪鼓勵要多看劇本

前港姐梁采貽(前名梁家琪)最近忙於主持工作，讓她感受到滿滿的成就感，近日她參加了福幼慈善基金會舉辦的《看我今天怎麼說》慈善放映會，這次活動令她印象深刻，因為她遇到了聽障男主角吳祉昊(Marco)。

Marco這位首次演出電影的新人，不僅演技出色，還主動教她手語溝通，實在讓她驚喜不已。梁采貽興奮地說：「Marco真的很厲害！他第一次演戲就多次獲提名，還教我如何用手語表達：『謝謝你們來支持這部戲』。他說如果票房好，還會跳舞給大家看，這讓我超期待！」梁采貽覺得這部影片極具意義，因為不僅幫助了弱勢社群，還讓更多人了解聽障人士的生活。