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娛樂
2025-05-23 07:30:00

梁采貽重遇兒時偶像胡杏兒 感激當年鼓勵以師姐為榜樣

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梁采貽重遇兒時偶像胡杏兒 感激當年鼓勵以師姐為榜樣

采貽重遇兒時偶像胡杏兒 感激當年鼓勵以師姐為榜樣

前港姐梁采貽(前名梁家琪)，近日在「伊利集團」活動中擔任大會司儀，她得知偶像胡杏兒也會出席，特意準備一張兒時的合照，希望請對方簽名。杏兒見到小師妹，十分友善，鼓勵采貽在這麼大的場面上，擔任司儀表現不錯，杏兒又說：「自己當年參賽，同樣會感到緊張。」

在活動後台，采貽拿著那張舊照片請偶像簽名，杏兒看到照片後驚呼：「這是二十幾年前的照片嗎？好驚！」經過確認，照片在2009年拍攝的，距今已經14年，當時梁采貽只有9歲。

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杏兒對於曾與9歲的采貽合照，十分驚訝。 杏兒與9 歲的采貽合照。 采貽將小時候參加跳舞比賽與杏兒的合照，一直好好保存。

回憶起那次與偶像的對話，采貽表示：「當時我在商場參加跳舞比賽，杏兒姐姐是嘉賓，今天能見到她真的很激動。也要感謝師姐的貼心，幫我在照片上簽名。我一直保留著這張相片，因為小時候就喜歡她，她的演技很出色，是我學習的榜樣。」她在台上與杏兒對話了15分鐘，感覺既緊張又興奮，欣賞胡杏兒的淡定與關心。

此外，采貽最近在北京參加電影節，並拍攝了一個訪談節目。回到香港後，她繼續在TVB藝訓班學習，並接下新的主持工作。為了夏天準備穿泳衣，采貽開始學習新興運動pickleball，她認為這項運動不僅能幫助她減壓，還能減肥。采貽笑說：「希望運動幫我保持好身形，夏天快到了，我想穿上泳衣，大家可以期待我的泳衣照！」

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采貽獲偶像杏兒鼓勵。 杏兒擔任「伊利集團」活動嘉賓。 采貽擔任品牌司儀表現淡定，因此工作不斷。

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