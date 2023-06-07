梁釗峰啟動歌映連載劇場 談善言孖梁仲恆替「遺憾project」拍攝頭炮MV

梁釗峰早前順利完成台灣越野跑挑戰賽後，最近展開了一個名為「遺憾與遺憾之間的一切」的歌映連載劇場，推出四首以「遺憾」為主題的新歌，第一主打歌《已……（3235）》MV昨晚面世。

每首歌的MV都是一個獨立故事，當中以釗峰飾演的「遺憾整理師」作為故事脈絡。除了MV，下星期起在中環舉行展覽，還原MV中的場景和信物，釗峰更會現身解說。第一首主打歌《已……（3235）》經已上架，由演技派的梁仲恆（阿炳）和談善言主演，拍攝當日雖然釗峰只參與一小段拍攝，但通宵跟足全程十幾小時，他專程向二人演技偷師。而釗峰的歌迷會亦召集了二十幾位「峰心粉」（釗峰歌迷暱稱）客串，為答謝他們演出，釗峰親手送上小禮物。