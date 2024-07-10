梁釗峰為新歌《致陪伴我的》拍MV遇狂風暴雨 被迫腰斬獲同事奮力保護感心痛

梁釗峰因跑山經常走入大自然，今次他走入元朗農莊為新歌《致陪伴我的》拍攝MV。拍攝當日遇上三度黃雨的極端天氣，狂風暴雨下拍攝腰斬，最令釗峰心痛的是眼見同事全身濕透，卻依然奮力保護自己以及攝影器材的畫面。釗峰坦言經歷過後，陪伴自己的人變得更加重要，他說：「有一班戰友撐住自己，會用心、用歌曲去多謝佢哋。」

《致陪伴我的》講述單純的陪伴，對象可以是親人、朋友又或是鄰居，而陪伴釗峰拍攝MV的就是一隻可愛小狗，而且一拍即合，玩得非常開心，小狗更興奮得不斷親吻釗峰。釗峰表示MV導演吳詠琪（琪琪）想帶出，即使只有小狗陪伴露營，他也不會感到孤單。他說：「因為平時好多人陪伴住我，帶住好富足嘅心態，自己感受大自然。鏡頭前得我同狗仔，但鏡頭後有好多人陪住我，佢哋都餵緊蚊，為呢件事付出好多。心存感恩，感激陪伴。」拍攝當日天氣不穩，製作團隊把握時間拍攝釗峰駕車以及與狗狗露營的戲份，期間已不時下雨及行雷閃電，令拍攝進度受阻，到接近黃昏時間，現場突然刮起狂風暴雨，更將團隊設置的巨型帳篷、雨傘全部吹倒，器材、拍攝道具散落一地，現場一片混亂，工作人員不惜冒雨留守現場奮力保護器材。極速被安排上車等待的釗峰憂心忡忡，並說：「而家好大風、好大雨，同事全部喺晒出面，我就喺架車度避雨，好灰，因為佢哋要撳住啲遮，全部人濕晒。」他自責表示：「我好想救佢哋，點解我唔揸7人車！都唔知場雨落幾耐，同埋啲機器唔知點算。」拍攝腰斬後，釗峰得知同事陸續安全離開現場，才稍微放心說：「個MV拍唔到唔緊要，可以補錄，但就好唔開心、好唔好意思。同事為咗保護器材淋雨，全部濕晒，我又愛莫能助幫唔到啲咩。但佢哋好正面，有啲仲喺度Chill，我覺得我啲同事好勁。」他心痛續說：「我髮型師唯一敲窗唔係上車，係問電話同電子產品可唔可以擺喺我度，我話梗係可以啦！」釗峰事後在IG限時動態形容當時的情況就如十號風球一樣，他感激所有痛錫自己的同事以及MV手足，說：「辛苦晒，有你哋我應該係幾生修到。」