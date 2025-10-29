梁釗峰首開腔回應出軌風波 禪修自我檢討嘆講多都錯多

梁釗峰今年4月宣布離開效力13年的寰亞轉做獨立歌手，隨後與前化妝師女友的親密照曝光，3個月內公開戀情、繼而傳因第三者介入分手。釗峰周三以獨立歌手身分出席《「新城勁爆頒獎禮2025」The HelloWin Party》，他直言重遇舊公司同事，發現以前照顧周到，如今拍MV或出席公開活動，一分一毫都要計清楚，感經濟壓力，但能迫出創意來，也感受到各友好身體力行的支持，「覺得世界多咗份善良，自己努力打拼，唔會辜負人哋期望。」雖然他於七月中現身動畫《藍精靈大電影》首映禮，拒絕受訪，周三於活動後首開腔回應。

與世隔絕 唔講嘢

獨立發展後，釗峰露早前嘗試禪修，與世隔絕十日：「完全唔用得電話，唔可以講嘢，好安靜咁同自己溝通，為期10日唔講得嘢，但原來都OK喎。」他笑言發現自己E中有I，外向中有內向。他承認參加禪修與早前的感情是非有關：「人面對呢啲困難總係要靜一靜，諗吓前路點樣行、點去改變。要接受事情有好與壞，要搵出路思考人生，等自己定啲，唔好再行唔好嘅路，要檢討自己。」

低調處理感情事

一度公開戀情的釗峰，感情事回歸低調，「感情事無論好壞，都係唔好提咁多，一提就出事。倒不如熄返個掣，感情事回歸私人，有開心事再同大家分享。尤甚牽涉第三個人，或身邊好close嘅人，要負責任去保護，無謂多談。」