梁雍婷孖《白日之下》導演簡君晋出席遠東電影節 暢遊威尼斯4日狂吃12球雪糕

出爐金像獎「最佳女配角」梁雍婷早前聯同《白日之下》導演簡君晋及《第八個嫌疑人》導演李子俊，前往意大利烏甸尼第26屆遠東電影節出席《白日之下》之意大利首映及《第八個嫌疑人》之國際首映，兩部電影亦同時入圍該電影節之競賽單元。三人於幾日的電影節活動中行程緊密，先後出席開幕禮、放映、傳媒訪問及講座，為向歐洲觀眾推廣香港電影不遺餘力。而觀眾當地亦對這兩部於金像獎榮獲多個提名的作品表現出大力的支持及無比熱情，於放映後報以長達一分鐘的掌聲向導演及演員致意。

對於首次踏足意大利及出席遠東電影節的梁雍婷來說，感到很榮幸能出席電影節，而《白日之下》的配樂去年於意大利錄製，現在大家能一起回到這裡在劇院內重溫這部作品，真的令她很感動。知道觀眾因為喜歡香港電影，特意從歐洲各地前來參加電影節，亦令她特別珍惜今次的機會。