梁靖琪炮製新款蘿蔔糕過年 自爆囝囝食得辣

梁靖琪（Toby）近年積極進軍飲食界，今個農曆新年再有新搞作，繼中秋節推出減甜月餅後，再度聯乘已有75年歷史的香港點心老字號「文樂園」推出特色賀年糕點。本身頗愛吃辣的Toby就創作出麻辣口味蘿蔔糕，她表示本身不太愛吃辣的老公，也對該款蘿蔔糕讚不絕口。

Toby指媽媽本身很吃得辣，自己亦遺傳了嗜辣基因，無辣不歡。她的老公由原本不吃辣，變成依家可以接受到「BB辣」。因此，全家人也很喜歡這款麻辣蘿蔔糕。令人想不到的是，這種辛辣基因早已遺傳給大仔Roman，Toby 憶述：「有次喺家姐屋企打邊爐，佢唔小心放咗隻辣椒入口，當時真係癲咗。不過從此之後佢慢慢接受到，我成日叫佢唔好食辣，佢反而會話少少辣都OK，希望佢大個可以陪我一齊食麻辣打邊爐啦！」