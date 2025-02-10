梁靜茹相隔10年再踏紅館：我們終於見面了 廣東歌環節送上張國榮張學友金曲

情歌天后梁靜茹睽違十年再次踏足紅館舞台，於上周五及周六(2月7及8日)於紅館舉行《當我們談論愛情 梁靜茹世界巡迴演唱會 香港站 2025》，《當我們談論愛情》世界巡唱，自2020年起已在逾30個城市舉行，作為最終站的香港站，在約2萬5千名粉絲見證下，為這段旅程畫下圓滿句號。
與粉絲互動超有愛
儘管氣溫驟降，兩晚的演出依然充滿熱情，低溫絲毫未能影響粉絲的熱情，演唱會一開始，四面台的粉絲便高喊「梁靜茹」及「我愛妳」，梁靜茹身穿6米長的亮黃色禮服，以一曲《寧夏》為演唱會掀序幕。她亦趁新春佳節向粉絲送上祝福：「大家好，新年快樂，恭喜發財」，並分享這是她出道20周年的巡演，經歷了不同的階段，笑稱這場演唱會就像一場派對，希望粉絲開心盡興。
演唱會設計了5個情感章節，當《小手拉大手》的旋律響起時，梁靜茹邀請全場站起身，粉絲揮動應援燈棒，激動告白，她也用「我愛妳」、「好愛」、及「愛妳哋一萬年」等話語回應粉絲的呼應，彼此互動超有愛。
特備廣東歌環節
梁靜茹演唱了多首經典情歌，包括《情歌》、《偶陣雨》、《愛久見人心》、《絲路》、《寧靜海》和《可惜不是你情歌》等，當演唱《分手快樂》時，梁靜茹走到四面台，與粉絲近距離互動，全場萬人齊聲大合唱。梁靜茹為香港粉絲準備了廣東歌環節，演唱了出藍奕邦為她創作的〈原來你也唱過我的歌〉、張國榮的《追》及張學友的《每天愛你多一些》，場面溫馨動人。
藉《勇氣》送祝福
當唱到《燕尾蝶》時，梁靜茹表示這是一首很感動且勵志的歌，並鼓勵粉絲們勇敢的面對生活中的種種挑戰，相信一切困難終能克服。演唱會接近尾聲，她表示這次與香港粉絲的重逢猶如十年之約，回憶起收到紅館檔期消息時的喜悅，她多謝紅館提供這個舞台，並向粉絲表達感謝，透過《勇氣》將溫暖與力量傳遞每一位粉絲，懷著不捨心情，期待未來與粉絲見面。