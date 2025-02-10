梁靜茹相隔10年再踏紅館：我們終於見面了 廣東歌環節送上張國榮張學友金曲

情歌天后梁靜茹睽違十年再次踏足紅館舞台，於上周五及周六(2月7及8日)於紅館舉行《當我們談論愛情 梁靜茹世界巡迴演唱會 香港站 2025》，《當我們談論愛情》世界巡唱，自2020年起已在逾30個城市舉行，作為最終站的香港站，在約2萬5千名粉絲見證下，為這段旅程畫下圓滿句號。

與粉絲互動超有愛

儘管氣溫驟降，兩晚的演出依然充滿熱情，低溫絲毫未能影響粉絲的熱情，演唱會一開始，四面台的粉絲便高喊「梁靜茹」及「我愛妳」，梁靜茹身穿6米長的亮黃色禮服，以一曲《寧夏》為演唱會掀序幕。她亦趁新春佳節向粉絲送上祝福：「大家好，新年快樂，恭喜發財」，並分享這是她出道20周年的巡演，經歷了不同的階段，笑稱這場演唱會就像一場派對，希望粉絲開心盡興。

演唱會設計了5個情感章節，當《小手拉大手》的旋律響起時，梁靜茹邀請全場站起身，粉絲揮動應援燈棒，激動告白，她也用「我愛妳」、「好愛」、及「愛妳哋一萬年」等話語回應粉絲的呼應，彼此互動超有愛。