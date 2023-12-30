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娛樂
2023-12-30 18:02:04

梁齊昕疑遭網絡監控 「999也打不到」 獲爸爸梁振英確認非幻覺

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梁齊昕疑遭網絡監控 「999也打不到」 獲爸爸梁振英確認非幻覺

梁齊昕不時會在社交網分享扮靚心得及生活日常。

前特首梁振英二女兒梁齊昕過去曾有不少惹火言論，其中她在2015年與媽媽唐青儀於蘭桂坊發生掌摑事件，惹起不少話題。事隔多年，梁齊昕生活回復低調，最近她再次活躍社交網，不時會分享扮靚心得及生活日常，不過自從聖誕節開始，梁齊昕的社交網開始出現奇怪的發文留言。 

梁齊昕昨日更新社交網以「You Can't Break Me」（你不能打擊我）為題，貼出四張相片公開她發給朋友的信件，內容疑似指自己遭到網絡監控。帖文以英文撰寫，內容大概是：「如果說我在過去的7天裡經歷了地獄般的經歷，並且受到了徹底的恐懼和震撼，那已經最輕描淡寫的說法了。我無權在以下篇幅內容討論細節，但簡而言之，我的整個生命（ 不單止是Wi-Fi 和互聯網，即使最遠程的連接技術已被完全佔領，並從我身邊被偷走。）我是24/7實時網絡跟蹤。就算我想亦不能撥打緊急服務電話，我無法擺脫肇事者，無論有多少新的電話、號碼、新電子郵件地址或我用匿名創建的 Apple ID。」 

梁齊昕續指：「我對自己的安全、私隱和保障感到絕對恐懼。但更重要的是，我對親人的安全、身份和私隱感到不寒而慄。我朋友們的安全（我生命中與此事完全無關並且從未自找麻煩的人）是我目前最關心和優先考慮的事情。」她更透露懷疑是内部人員所為，「有人可以實際入侵我所有的Apple設備（甚至是那些我已經12年沒有碰過但我安全地存放在睡房櫃桶裡的設備。）請注意安全，期待這一切都結束。」 

齊昕指她的爸爸梁振英確認她不是幻覺，梁振英認真地看着她說：「我知道你不是出現幻覺，你親眼所見的事情，我親眼看到了百分之二十，你剛才吃飯時頭腦還是那麼敏銳。」她感謝曾經幫忙過她的人，「我連想打去急症服務都聯繫不到。非常感謝所有前來幫忙並回答問題的人，雖然我幾肯定他們部分人認為我是因為吸毒或者一些原因，導致固執而且喘氣。謝謝，和非常感謝兩個陌生人幫我撥打了999。永恆的感恩」不少網民都紛紛留言慰問她。 

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梁齊昕疑遭網絡監控。 齊昕 獲爸爸梁振英確認非幻覺，公開她發給朋友的信件。
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