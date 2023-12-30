梁齊昕疑遭網絡監控 「999也打不到」 獲爸爸梁振英確認非幻覺

前特首梁振英二女兒梁齊昕過去曾有不少惹火言論，其中她在2015年與媽媽唐青儀於蘭桂坊發生掌摑事件，惹起不少話題。事隔多年，梁齊昕生活回復低調，最近她再次活躍社交網，不時會分享扮靚心得及生活日常，不過自從聖誕節開始，梁齊昕的社交網開始出現奇怪的發文留言。

梁齊昕昨日更新社交網以「You Can't Break Me」（你不能打擊我）為題，貼出四張相片公開她發給朋友的信件，內容疑似指自己遭到網絡監控。帖文以英文撰寫，內容大概是：「如果說我在過去的7天裡經歷了地獄般的經歷，並且受到了徹底的恐懼和震撼，那已經最輕描淡寫的說法了。我無權在以下篇幅內容討論細節，但簡而言之，我的整個生命（ 不單止是Wi-Fi 和互聯網，即使最遠程的連接技術已被完全佔領，並從我身邊被偷走。）我是24/7實時網絡跟蹤。就算我想亦不能撥打緊急服務電話，我無法擺脫肇事者，無論有多少新的電話、號碼、新電子郵件地址或我用匿名創建的 Apple ID。」