梅啟明借兒子疑患癌問梅媽攞錢 囝囝開腔斥父大話連篇兼cut保險

人稱「遺產KOL」的梅啟明，近來多次在荃灣海濱花園與陳玉娥開記招，內容離不開稱梅媽被「禁錮」、要求梅媽幫手為懷疑有癌症的兒子看病，全都離不開金錢。

梅啟明現年13歲的兒子Richard，首度就父親的行為回覆傳媒，他斥責梅啟明只是假關心，希望對方不要再借他來炒作。Richard坦言，作為父親的梅啟明從未關心過他，令他非常困擾及不快。他又指梅啟明大話連篇，曾多次聯絡父親不果，甚至爆出梅啟明令他失去了醫療保險。Richard表示，自上次從香港返回大馬之後，梅啟明不停說謊，又責罵他與母親Joey，令他不快，未幾他的頸上便長出了腫瘤。Joey帶他看醫生及接受不同的治療，醫生著他要好好放鬆，現時他只希望與母親好好生活下去。