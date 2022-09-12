梅啟明借兒子疑患癌問梅媽攞錢 囝囝開腔斥父大話連篇兼cut保險

人稱「遺產KOL」的梅啟明，近來多次在荃灣海濱花園與陳玉娥開記招，內容離不開稱梅媽被「禁錮」、要求梅媽幫手為懷疑有癌症的兒子看病，全都離不開金錢。
梅啟明現年13歲的兒子Richard，首度就父親的行為回覆傳媒，他斥責梅啟明只是假關心，希望對方不要再借他來炒作。Richard坦言，作為父親的梅啟明從未關心過他，令他非常困擾及不快。他又指梅啟明大話連篇，曾多次聯絡父親不果，甚至爆出梅啟明令他失去了醫療保險。Richard表示，自上次從香港返回大馬之後，梅啟明不停說謊，又責罵他與母親Joey，令他不快，未幾他的頸上便長出了腫瘤。Joey帶他看醫生及接受不同的治療，醫生著他要好好放鬆，現時他只希望與母親好好生活下去。
梅太︰已對梅啟明死心
與梅啟明正辦理離婚的Joey，曾多次表示已對男方死心，她接受傳媒訪問時表示，因為兒子一直想念以前獲父親痛錫的日子，因此心存一絲希望，所以一次又一次選擇相信梅啟明。她稱梅啟明於7月曾要她兩母子來港一起生活，囝囝於是辦理退學手續，及後男方反口，導致囝囝非常傷心。她又指梅啟明仍與泰妹一起，並未斬纜，又透露早前與兒子來港的5個多月，已報警3次，其中一次是因為梅啟明不想兒子看到陪泰妹覆診的信件，因而出手推跌兒子，令其受傷。
至於兒子為何因梅啟明失醫療保險，Joey解釋，指梅媽給梅啟明錢為Richard買儲蓄保險，去年多加一份意外保險，惟她收到保險公司通知，相關保險已經取消，及後得知原來是梅啟明取消保單，並把數十萬元的款項為自己投保，而受益人是泰妹。Joey再次表示，兩母子已經對梅啟明死心。