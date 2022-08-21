梅啟明兒子疑有癌症 梅太斥老公借仔過橋問梅媽拎錢

有「遺產界KOL」之稱的梅啟明，日前到荃灣某屋苑召開記招，稱梅媽被姪仔梅柏麟及看護鄭姑娘聯手軟禁。有居住該屋苑的網民表示，梅啟明曾試過逐家逐戶拍門尋母，而他在記招中亦揚言知道母親住在該屋苑，所以每日都在這裡守候。
由於梅啟明在記招中多次提及金錢問題，當中包括希望梅媽可以給錢讓他的兒子Richard醫病。當日陪同梅啟明會見傳媒的，還有兩度參選立法會選舉落敗的陳玉娥，她自稱認識梅媽，又透露曾於本月15日致電梅媽，原本打算探望對方，但遭私家看護鄭姑娘阻止見面。陳玉娥又認為外界一面倒對梅啟明有偏見，她表示與梅媽見面，是希望代梅啟明通知梅媽，其孫兒懷疑患有癌症，頸上有一個巨型腫瘤，盼能給錢讓兒子回港醫病。
梅太Joey斥梅啟明借子過橋
今日有傳媒與梅啟明的太太Joey聯絡，Joey表示，兒子來港時已經頸痛，惟返回馬來西亞之後，頸痛愈來愈嚴重，而且頸部愈來愈腫，醫生抽了組織化驗，下星期便會有報告。她又表示兒子於5月曾問父親能否前來馬來西亞探望，然而梅啟明聲稱沒錢買機票而拒絕，兒子得知後大感難過。Joey指照顧兒子的責任，不應由梅媽負責，斥梅啟明借兒子患病用來炒作新聞。她又透露梅媽一直拒見梅啟明，直至梅媽掛念孫兒，兩母子在港期間，梅啟明才獲梅媽接見，但隨著她與兒子飛回馬來西亞，梅媽再度拒見梅啟明。