梅啟明兒子疑有癌症 梅太斥老公借仔過橋問梅媽拎錢

有「遺產界KOL」之稱的梅啟明，日前到荃灣某屋苑召開記招，稱梅媽被姪仔梅柏麟及看護鄭姑娘聯手軟禁。有居住該屋苑的網民表示，梅啟明曾試過逐家逐戶拍門尋母，而他在記招中亦揚言知道母親住在該屋苑，所以每日都在這裡守候。

由於梅啟明在記招中多次提及金錢問題，當中包括希望梅媽可以給錢讓他的兒子Richard醫病。當日陪同梅啟明會見傳媒的，還有兩度參選立法會選舉落敗的陳玉娥，她自稱認識梅媽，又透露曾於本月15日致電梅媽，原本打算探望對方，但遭私家看護鄭姑娘阻止見面。陳玉娥又認為外界一面倒對梅啟明有偏見，她表示與梅媽見面，是希望代梅啟明通知梅媽，其孫兒懷疑患有癌症，頸上有一個巨型腫瘤，盼能給錢讓兒子回港醫病。