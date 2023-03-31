梅啟明入院後首現身 否認慢動作跣低呃工傷：我要呃一早去呃啦

已故天后梅艷芳的71歲胞兄梅啟明，日前，在任職的一間銅鑼灣餐廳工作時，失足跌倒昏迷，一度失去知覺，被送往律敦治醫院。事後有指翻查閉路電視發現梅啟明慢動作跌倒，有傳他疑似呃工傷。

昨日（30日）梅啟明就接受TVB娛樂新聞台電話訪問，訪問中他否認跌倒「呃工傷」，並澄清表示：「慢動作，點樣慢動作？總之係我拎住嘢，再唔知點樣，點解都要拎好手上面盆飯，之後發生咩事就唔清楚。我每日工作都冇停手，一路做，點解個個都離職。如果我要呃（工傷）早就呃咗啦，點解仲要做差唔多成年，開張做到而家。」梅啟明更透露他是全職工作，月薪約2萬元。