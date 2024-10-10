梅啟明娶泰籍女友查頌美盼梅媽現身 揀梅艷芳生忌見傳媒發毒誓 (有片)

梅啟明於日前表示會娶May May為妻，更揚言會擺喜酒大排筵席，他一直指母親梅覃美金（梅媽）被姪仔禁錮，希望借傳媒之力尋母主持婚事，梅啟明表示：「我知道我姪仔禁錮阿媽，連跟咗阿媽8年嘅私家看護都畀姪仔解僱。」問到是否梅媽根本不想見梅啟明？May May表示絕對不會，又指梅媽是在講反話，May May並拿出手機，展示幾年前拍下的影片，片中見到她跟梅媽開心起舞，證明雙方關係非常好，又指跟梅媽承諾會照顧梅啟明，May May謂：「我唔幫梅啟明邊個幫呢？梅媽吩咐我睇住梅啟明。梅媽見到我好開心，會攬住我喊。」來自泰國曼谷的May May，聲稱經營飲食業，近年在經濟上照顧梅啟明。

至於迫梅媽現身，梅啟明就堅稱並非是要向梅媽攞錢，他指就梅媽被禁錮，自己已報警，並再強調姪仔控制年過百歲的梅媽，經濟出現問題的他又說要重酬尋母：「我會出於感恩，封大利是畀對方。唔係賄賂，係為咗老人家嘅安危。」至於太太指未與梅啟明正式離婚，梅啟明解釋對方轉了地址，所以收不到離婚文件，亦指自己不會拋棄兒子，不過梅啟明卻未能出示相關離婚文件，只是強調不會犯重婚罪，更指被尚未離婚的太太中傷及抹黑。講到外界指梅啟明貪錢，他越講越激動，他指：「我要貪錢就一早貪，阿梅最紅嘅時候貪，唔係等到依家！」選在梅姐生忌士來見記者，他說：「我就是要畀阿梅知道！」之後，梅啟明舉起勝利手勢向天發誓，自言沒有一件事對不起阿梅、梅媽，不過有記者即提他舉錯手指變成OK手勢，梅啟明經提醒後雙手舉高豎起三隻手指說：「我發誓，我布一件事對唔住阿梅、阿媽！邊個貪？邊個攞阿妹啲衫去賣？唔止係貪，是謀！」稱若自己有反誓言即畀天收！