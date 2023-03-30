梅啟明工傷後未出院 搵泰籍女友探梅媽 聲稱阿媽冇啖好食誓要炒看護

已故天后梅艷芳嘅大哥梅啟明，早前喺銅鑼灣一間食肆工作期間懷疑冇為意要小心地滑而仆親，傳媒報導話佢一度半昏迷，被送到醫院治理。事隔好幾日，原來梅啟明仲未出院。梅生接受傳媒訪問時，表示自己因為發燒未退所以未出得院，佢又話左邊身有麻痺，醫生擔心佢中風。

病況以外，大家都係最關心梅生有冇搵梅媽。被阿媽登報脫離關係嘅梅啟明，一直被梅媽拒諸門外。梅啟明話自己出事後託「朋友」向梅媽傳話，但係俾梅媽嘅看護截斷消息，於是「朋友」就趁看護收工直接探梅媽。之所以要用「」標明，因為呢位「朋友」正是梅啟明泰籍女友查小姐。