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娛樂
2023-03-30 13:14:00

梅啟明工傷後未出院 搵泰籍女友探梅媽 聲稱阿媽冇啖好食誓要炒看護

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已故天后梅艷芳嘅大哥梅啟明，早前喺銅鑼灣一間食肆工作期間懷疑冇為意要小心地滑而仆親，傳媒報導話佢一度半昏迷，被送到醫院治理。事隔好幾日，原來梅啟明仲未出院。梅生接受傳媒訪問時，表示自己因為發燒未退所以未出得院，佢又話左邊身有麻痺，醫生擔心佢中風。

病況以外，大家都係最關心梅生有冇搵梅媽。被阿媽登報脫離關係嘅梅啟明，一直被梅媽拒諸門外。梅啟明話自己出事後託「朋友」向梅媽傳話，但係俾梅媽嘅看護截斷消息，於是「朋友」就趁看護收工直接探梅媽。之所以要用「」標明，因為呢位「朋友」正是梅啟明泰籍女友查小姐。

聲稱梅媽被衰人控制

梅啟明聲稱梅媽同查小姐傾咗好耐，聲稱期間同阿媽視像見面，聲稱阿媽話自己被衰人控制，聲稱早前被佢指控「禁錮」梅媽嘅姪仔2個月冇探過梅媽。全部都係佢聲稱。梅生又聲稱查小姐探梅媽時發現，梅媽只係得白粥腐乳食，於是話出院後會出信炒梅媽看護，仲聲稱「有好多罪證喺手」。入往私家醫院療養兼避靜嘅梅媽，照理有醫院照顧膳食，伙食真係會咁差？

傳媒向梅啟明仍未離婚嘅老婆Joey了解，身在馬來西亞老家嘅Joey就話，梅媽以為查小姐係佢，而自己亦一路知悉梅啟明情況。至於梅媽，傳媒報導話致電搵佢時，接電話嘅外傭問梅媽聽唔聽，梅媽就同外傭講「話我瞓咗覺」，而外傭亦都用呢個理由代為婉拒。聽落梅媽都仲識得出呢招推訪問，應該幾精靈，係好事嚟嘅。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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