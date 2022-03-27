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娛樂
2022-03-27 15:09:42

梅啟明忽然與泰妹割席 公開向梅媽老婆認錯

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梅啟明曾開記招，表示自己對梅媽多年的經濟援助不感恩。

已故天后梅艷芳胞兄梅啟明曾開記招聲稱自己沒做錯，又表示對梅媽多年的經濟援助「一啲都唔感恩！我只係攞兩萬蚊！」並認為梅媽受他人控制。不過，梅啟明老婆就多次向傳媒踢爆老公講大話，斥他貪錢、風流及大話連篇。惟昨日一直認為自己沒做錯的梅啟明，忽然向傳媒發出悔過書，公開向梅媽、太太及兒子道歉，同時又聲稱與泰籍情婦分手。

忽然感恩梅媽的支持

梅啟明在悔過書中表示自己辜負了母親的期望、老婆的愛及沒盡兒子、老公及父親的責任，已再三反省，並決心離開情婦。他由原本不感恩，忽然變成「感恩媽媽的養育及照顧，由於我是長兄，從小擔起家庭照顧弟妹的責任，而媽媽一直會交給我家庭很多責任，了解媽媽才會對我最寵愛，只是長大後我對這責任有討厭，更會在媽媽前面做出放縱行為。我公開向媽媽道歉，感恩老人家一直的包容和支持，日後會努力盡兒子責任，好好照顧年長母親。

梅啟明於本月曾開記招，當時更嫌梅媽每月給他2萬元不夠使。

梅啟明於本月曾開記招，當時更嫌梅媽每月給他2萬元不夠使。

懇求太太兒子原諒

梅啟明在信中多次提到希望太太及兒子能原諒他︰「我明白這次不忠行為對老婆和兒子造成心靈傷害，影響了兒子的情緒，希望老婆及兒子再給我知錯就改的機會。我一定引以為戒，不會再犯和我一樣愚蠢的錯誤。」

梅啟明向傳媒表示悔過書由其12歲兒子代筆，並已與妻兒再同住。他的太太接受傳媒稱對老公公開道歉感到好笑，又指梅啟明仍然每晚攬住泰籍情婦，自己亦沒返過北角屋企，與兒子來港幾個月依然是入住酒店，房費全是自己應付。

梅啟明向傳媒發出的悔過書，聲稱由兒子代筆。

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