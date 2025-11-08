梅啟明想見梅媽 參加亞視演員招募否認經濟有問題

已故樂壇天后梅艷芳胞兄梅啟明，前年3月在銅鑼灣蟾宮大廈「水門雞飯」餐廳工作期間，在廚房蒸飯時左腳突然失重心倒地，聲稱肩頭撞地，不醒人事。梅啟明於同年9月入稟區域法院，要求餐廳支付由去年3月至今因工傷而拖欠的工資等。區域法院暫委法官汪祖耀今頒布書面判詞，裁定事件相當有可能是梅啟明本身的病患引致，梅也未能證明他是因工受傷，故拒絕並撤銷梅啟明的索賠申請，下令梅啟明需要向食店支付4.7萬元訟費。

梅啟明今日現身大埔亞洲電視大樓，參加演員招募，他表示現在園藝工作，在金紫荊廣場一帶都是他傑作，笑言今次面試是看是否能否覓得「一官半職」，就算閒角也沒所謂，但並非經濟出現問題。被問到因工傷訴訟敗訴未能支付訟費而被法院頒令破產，他稱已習以為常，至於向餐廳索償工傷的案件就於下月再上庭。現場記者提起其泰籍未婚妻查頌美（May May），問二人是否已拉埋天突，他就刻意拉開話題，再三追問下才表示一定會辦婚禮，但順其自然。其後，梅啟明又指今次現身招募最終目的是想見梅媽（梅賈美金），因去年遇到母親梅媽的前私家看護，對方指梅媽很想念他，叫他快聯絡梅媽，但他已跟梅媽失聯，又指梅媽被人控制及電話被截斷，他早前已備案，希望今次透過媒體能找到梅媽。