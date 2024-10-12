梅啟明正印Joey澄清未離婚 爆老公係「何伯2.0」疑屈蛇情婦公屋

已故天梅艷芳的胞兄梅啟明，前日（10日）在梅艷芳61歲生忌的日子，偕泰籍未婚妻查頌美（May May）高調現身中環大會堂，揚言會大排筵席迎娶May May，更打算「懸紅」尋梅媽。早前，梅啟明自稱已與正印Joey已離婚，但Joey卻否認其事，今日（12日）更在「何伯&新何太關注組2.0」發長文，力數梅啟明，更直指梅啟明大話多到自己也忘記了。 作為梅啟明的第二任妻子Joey，與梅啟明育有一子，並長居大馬，今日，她發文強調自己是梅啟明未離婚的老婆，並透過社交群組表示：「既然梅啟明以高姿態，求香港市民幫忙尋找媽媽，我本人也想這群組的人，及香港市民幫我留意梅啟明在那裏出入，若發現梅啟明蹤影，請post在這群組，或其他關注河馬的群組，供大家分享。」

指 May May 背景 似何太 Joey直指May May與近來網絡紅人「何太」的背景非常相似，「因梅啟明這位泰籍小三，跟河馬有很多相似地方。首先介紹這位泰籍小三背景，此人資料背景全由梅啟明口中得知，是他從前告之我的。泰籍小三叫May May，泰籍名字︰HUNG JARUNEE，現年55歲，育有兩個分別逾30及20多歲的子女。梅啟明曾稱泰籍小三當日是遭丈夫拋棄，發現丈夫有內地情婦後，May May情緒大受困擾，之後需求醫。近墨者黑下，梅啟明近年亦向xx科求醫，作為未離婚的老婆，我在此『關心』梅啟明，提他要定時服藥及到醫院覆診。」她續指 May May稱曾遭丈夫家暴，相信她與河馬一樣，在社工跟進下，獲安排突快入住公屋，而梅啟明亦曾說需投靠小三，寄住她家中。Joey呼籲公眾發現梅啟明「屈蛇」公屋，歡迎大家拍下證據，就如咸伯「屈蛇」河馬公屋一樣，不能容許他人公然違反公屋條例。

小三 代梅啟明 block 正印電話 其後，Joey繼續力數梅啟明，指他的行為對兒子造成心理創傷，「梅啟明，你真的拿出證據，證明你有將整份薪金，寄到馬來西亞供養妻兒生活？你說不公開證據，是為給我留少少面子。我想講，我使乜你梅啟明留面子，真可笑！你做出無恥到盡的行為，你有顧及兒子感受嗎？口口聲聲說不會拋棄兒子，真實是自從兒子公開揭穿你計謀，叫你不要利用他、訛稱他疑患癌症，令你無法以『幫兒子醫病』為藉口向梅媽索錢後，你對兒子就不聞不問。去年我同兒子來港找你，我兩母子自行租住酒店，期間遇上香港十號颱風及兒子發燒，曾多次致電找你求救，你都拒絕接聽，因為你曾跟他說︰『姐姐(即小三)唔鍾意爸爸你同講電話。』你所作的，實在傷透兒子的心。」

此外，梅啟明在10月10日記者會訛稱，與老婆Joey已分居5、6年，Joey直斥他大話連篇，並澄清謂：「2022年3月，他因被揭發出軌有小三，為挽回婚姻，他公開一封寫給我、兒子及梅媽的悔過書，求我原諒，及聲稱小三已返泰國，不再回港，二人斷絕聯絡，悔過書內容︰『我梅啟明不對，我有錯，我犯罪，我辜負了母親的期望，老婆的愛，失去兒子的好榜樣。沒有盡兒子，老公及父親的責任，做出對他們傷害的行為，不忠不義的行為，錯誤認識了第三者。本人已再三反省，已決心離開了傳聞中的第三者，對家庭負責……並保證不會在（再）有類似的事情發生。望媽媽、老婆、兒子及大眾給我改過自新的機會，為擔當好兒子，老公及父親的責任。』」並直指梅啟明大話多到自己也忘記了。 至於，小三May May在記者會向大家展示一條，約5、6年前在梅媽家中，與她共舞的短片，Joey透露原來過去凡客人探訪梅媽，梅媽都喜歡播着梅艷芳的歌，邀請客人與她一起跳舞，故小三May May自以為共舞就代表地位特殊，實在無知。Joey更大爆May May代梅啟明block她的電話，令她這大半年都無法再與梅啟明聯絡。

最後，梅啟明說早前在街上重遇那位被姪仔解僱，照顧梅媽多年的私家看護鄭姑娘，指從對方口中得知梅媽掛念他，催促他盡快接梅媽走。Joey表示非常好奇，為何梅啟明突然會跟這位昔日的眼中釘鄭姑娘變成朋友，明明之前梅啟明不屑鄭姑娘獲高薪聘請，一直向梅媽施壓，想盡辦法要踢走鄭姑娘，試圖以小三May May取代，但日前梅啟明自稱與鄭姑娘同一陣線，實在匪夷所思。不少人都留言表示相信Joey，並力撐對方，表示如果捕獲梅啟明「屈蛇」公屋，必定會舉報。