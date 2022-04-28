梅啟明稱被迫遷報警求助 再指梅媽被人唆擺

已故天后梅艷芳的母親梅覃美金(梅媽)早前與登報跟兒子梅啟明脫離父子關係，事後梅啟明受訪指梅媽受人唆擺，其表示不會感恩母親為他做的一切，未幾又向傳媒發布悔過書。沉寂一排的梅啟明近日找來無綫娛樂新聞台入屋採訪，表示自己突然被迫遷，於是報警求助。
梅啟明表示返工期間接到梅媽電話，稱「間屋要交番俾人」，自己要搬去另一個地方，但就未有透露自己要搬到哪裡。他說︰「我就覺得奇怪，返到嚟管理處話有啲紙皮盒，工人就將啲紙皮盒收埋喺房，個廳啲嘢唔見晒。我再問媽媽咩事，話佢都唔知啲嘢被人搬去邊，因為佢仲喺聖保祿醫院。」他因而決定報警處理。梅啟明再指媽媽不想搬，認為老人家受人擺佈。
梅啟明指梅媽受人擺佈
記者問他將會搬到哪裡，他說︰「佢搬去邊我咪去邊，一路都跟住佢啦，唔知點解今次受人擺佈。」他又稱為梅艷芳製作的物品不翼而飛，當中包括有紀念品及私人物品。報警當日，梅媽孫仔亦在屋內，但低調的他不願上鏡，並向記者展示同梅媽進行視像通話嘅狀況，表示梅媽現在醫院休養中。
孫仔透露梅媽意願
梅媽孫仔指梅啟明未能到醫院探望梅媽，表示疫情關係醫院限制探訪人數，並指名額全留給工人與看護，就連他自己也未能探梅媽，亦非針對梅啟明。其後梅媽因想見孫仔，逐向醫院要求放寬名額。他又引述梅媽的說話，稱大家都各散東西，她自己會找地方租住，於是著他幫忙找地方，但之後是否由他照顧還是與梅啟明同住就看老人家的意願，「佢冇刻意表明依家嘅立場，總之依家佢喺醫院休養緊。」