梅啟明要求梅媽現身對質 揚言告潘小文誹謗

梅艷芳胞兄梅啟明今日與陳玉娥再到荃灣海濱花園舉行記招，要求梅媽、潘小文及「鄭姑娘」現身對質。梅啟明稱梅媽日前接受潘小文訪問，認為內容對他是惡性誹謗及侵犯私穩，將會向潘小文發告票，又指梅媽的言論是受鄭姑娘教唆，「佢哋係亂噏廿四，話我賭錢，我邊有，係生安白造，係惡性中傷本人，影響我一生。」

梅啟明︰ 梅艷芳遺囑係假嘅

梅媽在訪問中曾提過給10萬元生活費給梅啟明，他表示沒有︰「去年12月冇再俾生活費，我覺得好大問題。」他透露以往梅媽每月會給他2萬至3萬元的生活費予他作為其兒子的生活費。他又指在梅艷芳臨終時，是梅媽要求他從美國返港，不明白為何梅媽反指是他要求打遺產官司，相信是有人在旁教唆梅媽「亂噏廿四」。但他又指梅艷芳的遺囑有問題，「所有姓梅嘅都冇！要俾所有市民知道，呢個遺囑係假嘅，真正嘅遺囑已經被人毀滅咗，法庭嘅法律唔係公平！」但被問到為何又不停發告票，他說︰「最重要依家有行國安法，我先夠膽講呢啲說話，如果唔係我唔知點樣做到呢樣嘢！」