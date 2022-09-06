梅啟明要求梅媽現身對質 揚言告潘小文誹謗

梅艷芳胞兄梅啟明今日與陳玉娥再到荃灣海濱花園舉行記招，要求梅媽、潘小文及「鄭姑娘」現身對質。梅啟明稱梅媽日前接受潘小文訪問，認為內容對他是惡性誹謗及侵犯私穩，將會向潘小文發告票，又指梅媽的言論是受鄭姑娘教唆，「佢哋係亂噏廿四，話我賭錢，我邊有，係生安白造，係惡性中傷本人，影響我一生。」
梅啟明︰梅艷芳遺囑係假嘅
梅媽在訪問中曾提過給10萬元生活費給梅啟明，他表示沒有︰「去年12月冇再俾生活費，我覺得好大問題。」他透露以往梅媽每月會給他2萬至3萬元的生活費予他作為其兒子的生活費。他又指在梅艷芳臨終時，是梅媽要求他從美國返港，不明白為何梅媽反指是他要求打遺產官司，相信是有人在旁教唆梅媽「亂噏廿四」。但他又指梅艷芳的遺囑有問題，「所有姓梅嘅都冇！要俾所有市民知道，呢個遺囑係假嘅，真正嘅遺囑已經被人毀滅咗，法庭嘅法律唔係公平！」但被問到為何又不停發告票，他說︰「最重要依家有行國安法，我先夠膽講呢啲說話，如果唔係我唔知點樣做到呢樣嘢！」
直認美國有兩個仔
對於梅媽指梅啟明在美國有兩個兒子，他直認不諱，稱是第一任太太所生。他否認玩女人︰「我玩咩女人，憑咩本事。」並強調自己由12歲起工作，稱自己回港後到不同餐廳工作，並非好吃懶做的人。他並多次要求與梅媽、鄭姑娘及潘小文現身對質。
兒子生病要求梅媽幫手
至於梅啟明在馬來西亞的兒子疑似患癌，問到他有沒有單據等給予梅媽做證明，他指可以拿出收據，但需要在馬來西亞的太太幫忙，並強調醫藥費很貴，希望兒子能回港就醫。問到若梅媽不給予協助，他是否不會給錢予兒子看病，在旁的陳玉娥稱已聯絡立法會議員，希望能安排免費機票，同時幫梅啟明申請兒童宿舍給其兒子和一些醫藥費。問到是否已證實兒子患癌，梅啟明只謂在當地的檢查、化驗費昂貴，所以一定要他來港。他稱現時只有梅媽聯絡他，但自己就聯絡不到她，被問到若梅媽不出手是否會走投無路，他說︰「我有其他途徑，相信會有啲睇唔過眼嘅人幫手。」