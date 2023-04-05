梅啟明闖醫院遭攔截 梅媽透過警察傳話︰行正途做人要正面

梅艷芳胞兄梅啟明早前因在任職的餐廳跌倒而入院留醫，就算臥病在床仍念念不忘梅媽，更聲稱照顧梅媽的看護及侄仔從中作梗，揚言自己一出院，便會去探望梅媽及解僱看護，並會向對方遞上法庭傳票。
梅啟明離開醫院後，便趕到另一醫院，向傳媒聲稱是梅媽要他來探望，更曾與她作視像通話。他說︰「佢視頻同我講下病情，我話我好辛苦，要等睇下醫生點。佢話你休息啦，我有咩同你女朋友講，講咗幾個鐘頭，仲話我出院快啲搵佢(梅媽)。」他又聲稱梅媽見到其女朋友後，雙方攬到實一實兼哭了出來。他指不明白為何其他人可以見梅媽，惟獨自己不行。
梅啟明︰玩到佢打電話俾差人
梅啟明到達梅媽入住的醫院時，梅媽拒接他的電話，其後他更與保安發生衝突，其後院方代表稱已向梅媽了解，對方表示拒絕見面。一直聲稱自己不夠氣的梅啟明，隨即中氣十足向院方代表要求梅媽聽電話，並強調是梅媽要他來探望，又揚言：「我要玩到佢打電話俾差人！到底係咩問題！」院方其後再向梅媽了解，但對方仍拒絕與梅啟明見面。
梅媽︰希望你做一個正途嘅人
梅啟明兩度要求見面被拒之後，再次勞氣表示只想梅媽聽電話，甚至直斥醫阮禁錮病人。其後警察到場了解事件，約一小時後，警方表示梅媽清醒及安全，但不接受探望，並透過他們傳話，希望梅啟明行正途，做人正面一點。警方指梅媽知道梅啟明在工作時受傷，亦知道他的所作所為，他這天來到醫院，做了一些事情影響了他人，希望他可以做一個正途的人，積極一些，在適當的時候便會跟他見面。