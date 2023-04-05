梅啟明闖醫院遭攔截 梅媽透過警察傳話︰行正途做人要正面

梅艷芳胞兄梅啟明早前因在任職的餐廳跌倒而入院留醫，就算臥病在床仍念念不忘梅媽，更聲稱照顧梅媽的看護及侄仔從中作梗，揚言自己一出院，便會去探望梅媽及解僱看護，並會向對方遞上法庭傳票。

梅啟明離開醫院後，便趕到另一醫院，向傳媒聲稱是梅媽要他來探望，更曾與她作視像通話。他說︰「佢視頻同我講下病情，我話我好辛苦，要等睇下醫生點。佢話你休息啦，我有咩同你女朋友講，講咗幾個鐘頭，仲話我出院快啲搵佢(梅媽)。」他又聲稱梅媽見到其女朋友後，雙方攬到實一實兼哭了出來。他指不明白為何其他人可以見梅媽，惟獨自己不行。