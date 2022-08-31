梅媽受訪冇被人禁錮 斥梅啟明：有錢就去玩女人

已故樂壇天后梅艷芳胞兄梅啟明，日前入稟高等法院，指控姪兒梅柏麟每月濫用母親覃美金(梅媽)25萬元生活費，私人看護「鄭姑娘」則迫梅媽登報與他脫離母子關係，故向姪兒申索500萬元，另向鄭姑娘申索300萬元。

要梅媽每月固定俾數萬生活費

被梅啟明指遭姪兒及看護禁錮的梅媽，昨晚接受D100節目《娛樂小奶媽》主持潘小文訪問，即時否認遭人軟禁，她中氣十足反問︰「我點解會俾人禁錮呀？佢(梅啟明)想禁錮我就真，所以我避佢，搬到咁遠呀，因為佢成日都追住話『喂，錢呀錢呀錢！』又話一個月要我俾三數萬佢，你叫我點做呀？我都係靠阿梅(梅艷芳)嗰啲咁多做生活費，我又租樓，呢度都兩萬幾蚊租。」

潘小文再次問她有否被姪兒及看護禁錮，或被鎖在屋內或房內，梅媽強調︰「全部冇啲咁嘅事！全部冇啲咁嘅事！唉，佢鍾意點講就點講，我都唔識講。」梅媽又大讚看護鄭姑娘照顧得她好好，搵唔番第二個。對於梅啟明稱其14歲兒子要錢醫病，梅媽揚言︰「我唔信佢，叫佢俾佢個仔我睇吓。佢睇咩醫生，俾醫生紙我睇吓。我盡我自己可能，幫得多少都幫。佢話個仔病，叫我俾錢佢就唔會俾。」