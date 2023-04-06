梅媽受訪寄語梅啟明「唔好好似癲狗咁」強調留院冇捱白粥腐乳

梅艷芳大哥梅啟明早前喺食肆跣親入院，留醫期間有傳媒搵佢訪問，梅生都係好「記掛」住喺私家醫院休養（同避靜）嘅梅媽（梅覃美金）。同老婆Joey未離婚嘅梅啟明話之前搵泰籍女友去探梅媽，講到佢地見面不知幾咁融洽，又呻阿媽俾人喺醫院禁錮冇啖好食云云。而前日梅啟明出院後，一如訪問所講「要做啲嘢」，於是佢立即闖去梅媽住緊嘅私家醫院「探病」，但被職員阻止，更代梅媽傳話「病人唔想你探病」。梅啟明後來報埋警，搞完一大輪都係見唔到梅媽。

梅媽

梅啟明冇法聯絡阿媽，但係有網媒打電話就搵到梅媽佢老人家。根據報道，中氣十足嘅梅媽對於阿仔只係寄語佢要做好人，唔好好似癲狗咁，仲話個仔改好佢先見。梅媽又力數梅啟明理財不善，又成日搵人鬧，搞到乞人憎。至於同梅生女友見面一事，梅媽話以為對方係好耐冇見嘅朋友，而家知道就唔會再見。而梅媽又否認梅啟明所講喺醫院只係得「腐乳送白粥」食，強調喺醫院中西美食都有，早前100歲生日又有朋友去醫院為佢慶祝，以免出外食飯俾人騷擾。

度過一個世紀，可惜係梅媽見盡4個子女當中3個比佢先行一步，訪問中佢都難掩傷痛，更謂因為行動不便而無法拜灸孻女梅姐。梅媽再次憶起當日梅姐彌留時喺病榻前嘅片段，不禁傷心落淚。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈