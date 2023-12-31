梅艷芳慈善音樂會｜何超儀開心陳子聰手術成功 明年4月可以「重新」

何超儀、方皓玟、羅敏莊、鄧家杰(Kakit)、鄺旨呈(旨呈)、羅啟豪、黃洛妍等昨晚（30日）到理工大學出席「梅艷芳《再續‧緣份》管弦樂慈善音樂會」。何超儀獻唱了三首梅艷芳的歌獻，包括《赤的疑惑》、《夢伴》及《孤身走我路》，她透露老公陳子聰在美國做手術成功，所以今年的生日非常開心。

超儀稱老公在美國做了17小時的手術，現時可以不用尿袋，4個月之後便可以到美國關掉造口，「執埋少少手尾就得」。她稱陳子聰現時的健康不錯，在家中「UN UN腳」看電影，早前更一齊行超級市場，但絕不能舉重，醫生亦要他增肥些少。