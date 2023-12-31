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娛樂
2023-12-31 23:32:19

梅艷芳慈善音樂會｜何超儀開心陳子聰手術成功 明年4月可以「重新」

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何超儀開心老公陳子聰的手術成功。

何超儀、方皓玟、羅敏莊、鄧家杰(Kakit)、鄺旨呈(旨呈)、羅啟豪、黃洛妍昨晚（30日）到理工大學出席「梅艷芳《再續緣份》管弦樂慈善音樂會」。何超儀獻唱了三首梅艷芳的歌獻，包括《赤的疑惑》、《夢伴》及《孤身走我路》她透露老公陳子聰在美國做手術成功，所以今年的生日非常開心。

超儀稱老公在美國做了17小時的手術，現時可以不用尿袋，4個月之後便可以到美國關掉造口，「執埋少少手尾就得」。她稱陳子聰現時的健康不錯，在家中「UN UN腳」看電影，早前更一齊行超級市場，但絕不能舉重，醫生亦要他增肥些少。

何超儀在演唱會上唱了三首梅艷芳的歌，包括《赤的疑惑》、《夢伴》及《孤身走我路》

超儀指Kakit有點像外國人

同場的Kakit 穿着紅色火焰套裝跳唱梅艷芳經典歌曲《似火探戈》和《烈焰紅唇》，他在後台跟超儀見面時，禮貌跟對方握手打招呼，超儀更指Kakit有點像外國人，怕羞的Ka Kit立即面紅，場面搞笑！

Kakit 和何超儀握手互相介紹。

Kakit花時間為梅姐騷做準備

Kakit完騷接受訪問時表示：「雖然自己冇見過梅艷芳前輩，我出世嗰年就係她離開嗰年，屋企人都好鍾意梅姐，所以細個已經有聽佢嘅歌，我自己都有重溫好多佢嘅表演片段，每一個造型同埋表演都令我記憶猶新，絕對係我哋後輩嘅學習對象。」Kakit亦為今次梅艷芳紀念演唱會表演用了很多時間籌備。

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