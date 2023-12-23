梅艷芳逝世20周年 古天樂出席梅姐紀念展開幕禮

為紀念一代巨星梅艷芳逝世20周年，香港文化博物館明日（12月24日）起舉辦「絕代芳華・梅艷芳」展覽，展出70組有關梅艷芳的展品如唱片封套、舞台服飾、電影海報和劇照，以及明星卡和電視雜誌等流行文化產物等。是次展覽免費入場，歡迎市民到場參觀，一起緬懷這位巨星在音樂和電影方面的超卓成就，以及回顧她對香港流行文化發展的貢獻。

博物館特別鳴謝梅艷芳生前好友、殿堂級時裝及形象設計師劉培基慷慨捐出20組展品，包括早年捐贈的八套梅艷芳在不同時期穿着的舞台服飾，以及近年捐出的奬座和親筆簽名黑膠唱片。康文署署長劉明光今日在展覽開幕典禮上致辭時表示，梅艷芳作為一代流行文化標誌性人物，她引領香港的流行音樂和電影發展屢創高峰，是一代樂壇天后和傳奇巨星。