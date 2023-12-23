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娛樂
2023-12-23 21:00:30

梅艷芳逝世20周年 古天樂出席梅姐紀念展開幕禮

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梅艷芳逝世20周年 古天樂出席梅姐紀念展開幕禮

古天樂、劉培基出席梅姐紀念展開幕禮。

為紀念一代巨星梅艷芳逝世20周年，香港文化博物館明日（12月24日）起舉辦「絕代芳華・梅艷芳」展覽，展出70組有關梅艷芳的展品如唱片封套、舞台服飾、電影海報和劇照，以及明星卡和電視雜誌等流行文化產物等。是次展覽免費入場，歡迎市民到場參觀，一起緬懷這位巨星在音樂和電影方面的超卓成就，以及回顧她對香港流行文化發展的貢獻。

博物館特別鳴謝梅艷芳生前好友、殿堂級時裝及形象設計師劉培基慷慨捐出20組展品，包括早年捐贈的八套梅艷芳在不同時期穿着的舞台服飾，以及近年捐出的奬座和親筆簽名黑膠唱片。康文署署長劉明光今日在展覽開幕典禮上致辭時表示，梅艷芳作為一代流行文化標誌性人物，她引領香港的流行音樂和電影發展屢創高峰，是一代樂壇天后和傳奇巨星。

古天樂、劉培基參觀「絕代芳華・梅艷芳」展覽。

古天樂、劉培基參觀「絕代芳華・梅艷芳」展覽。

展覽與大家一起重溫梅姐在舞台上的百變形象，回顧她在音樂和電影方面的卓越成就，以及她在推動香港流行文化發展方面的貢獻。出席典禮的其他主禮嘉賓包括劉培基、香港演藝人協會會長古天樂、博物館諮詢委員會歷史專責委員會主席莫家豪教授、節目與發展委員會演藝專責委員會（音樂）主席潘明倫教授和香港文化博物館總館長林國輝。

梅姐自1982年參加新秀歌唱大賽出道，憑着獨特嗓音和紮實唱功深入民心，以百變形象叱咤粵語流行曲樂壇，就連在影壇上亦有一定成就，她曾演出多部經典電影作品，包括1988年的《胭脂扣》更令她贏得香港電影金像獎、金馬獎及亞太影展「最佳女主角」殊榮，亦見證了本地電影在80至90年代風靡亞洲。12月30日是梅艷芳的60歲冥壽，香港文化博物館特別安排於當日上午11時於一樓劇院放映電影《胭脂扣》，並於下午3時舉行專題講座。為配合展覽，博物館將於2024年1月至5月期間舉辦一系列的配套活動，包括專題講座及街頭音樂表演。此外，一輛特別設計的梅艷芳古董巴士亦會於本月30日及31日，以及2024年1月1日、13日及14日停泊於博物館停車場供參觀者拍照留念。

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古天樂、劉培基出席梅姐紀念展開幕禮。 香港文化博物館舉辦「絕代芳華・梅艷芳」展覽。 香港文化博物館舉辦「絕代芳華・梅艷芳」展覽。 香港文化博物館舉辦「絕代芳華・梅艷芳」展覽。 香港文化博物館舉辦「絕代芳華・梅艷芳」展覽。 香港文化博物館舉辦「絕代芳華・梅艷芳」展覽。 香港文化博物館舉辦「絕代芳華・梅艷芳」展覽。
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