梅艷芳逝世21週年 何韻詩蔡一傑劉培基帖文悼念

今天(30日)是一代歌后梅艷芳(梅姐)逝世21週年的忌辰，向有「香港女兒」之稱的梅姐雖然已離開21年，但大家亦從沒忘記她，除了世界各地的粉絲，她的徒弟何韻詩、蔡一傑、梅姐生前的形象設計師劉培基以及江欣燕等，都分別亦在社交平台帖文悼念梅姐。
何韻詩分享與梅姐合照，並以英文寫道：「"Always always on my mind."」她在IG 限時動態轉貼當年跟許志安在台上演出，梅姐在台下欣賞的片段：「呢個係佢唯一睇過我做嘅大show，亦都係最後一次」；蔡一傑則上載昔日草蜢與梅姐同台演出《癲多一千晚》的珍貴片段，並留言：「無盡思念和回憶，只能夢中見。」
時光流逝 刻骨銘心
劉培基分享梅姐多張舊照，其中一張見梅姐一頭短髮，穿上恤衫毛衣牛仔褲，坐在梳化看書，流露着燦爛的笑容，充滿羞澀少女味；另一張則是穿上bra top 戰衣，在舞台上獻唱，散發著歌后的魅力；更有一張估計是劉培基的手放在餐桌上，這是當年梅姐在生時還存在的餐桌，當然少不了與梅姐合照，劉培基寫道：「時光流逝，依然刻骨銘心，親愛的梅豔芳」。
另外曾在節目上多次模仿梅姐的江欣燕，亦有上載年幼時和梅姐合照，並寫道：「中四的我，在大專會堂偶遇我的偶像梅艷芳。#1984年勁歌金曲頒獎典禮#懷念梅艷芳#梅艷芳逝世21周年」。
歐陽德勛預告今晚會有梅姐一小時的音樂特輯：「今日係永遠嘅天后梅艷芳逝世21周年，晚上9點鐘到10 點鐘，喺FM 99.7新城知訊台，節目《沿途有我。歐陽德勛》，會有1小時『梅艷芳的音樂世界』...We'II BeTogether 梅姐 」。