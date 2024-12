梅艷芳逝世21週年 何韻詩蔡一傑劉培基帖文悼念

今天(30日)是一代歌后梅艷芳(梅姐)逝世21週年的忌辰,向有「香港女兒」之稱的梅姐雖然已離開21年,但大家亦從沒忘記她,除了世界各地的粉絲,她的徒弟何韻詩、蔡一傑、梅姐生前的形象設計師劉培基以及江欣燕等,都分別亦在社交平台帖文悼念梅姐。

何韻詩分享與梅姐合照,並以英文寫道:「"Always always on my mind."」她在IG 限時動態轉貼當年跟許志安在台上演出,梅姐在台下欣賞的片段:「呢個係佢唯一睇過我做嘅大show,亦都係最後一次」;蔡一傑則上載昔日草蜢與梅姐同台演出《癲多一千晚》的珍貴片段,並留言:「無盡思念和回憶,只能夢中見。」