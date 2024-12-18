梅艷芳100歲母親獲撤銷破產呈請 梅媽每月25萬生活費

一代巨星梅艷芳的100歲媽媽覃美金（梅媽），今年10月遭債權人律政司入稟高等法院，要求法院頒令梅媽破產。案件昨日（17日）於高等法院開庭聆訊。訴訟雙方沒有代表出席聆訊，反而梅啟明在下午2時半現身法院，並表示擔心梅媽，看她有否出現；而最終聆案官表示基於雙方及破產管理署的同意下，法庭撤銷有關破產呈請。

梅啟明：好似中咗六合彩

梅艷芳於2003年因罹癌去世，終年40歲。梅姐臨終前，她將龐大遺產設立信託管理進行分配，據指受益人包括梅媽、梅艷芳侄仔、外甥及好友劉培基，其中梅媽每個月將分配到7萬的生活費，並配置一名司機及一名傭人。多年來，梅媽一直因遺產問題陷入法律糾紛，並提出7萬元生活費𣎴足夠，又要求一次性拿取梅艷芳的全部遺產，因此多次起訴法院，終審法院最終裁定梅媽敗訴，並累積過百萬的律師費和訴訟費，令梅媽陷入財務困境。不過，近年梅媽的生活費額度獲上調至每月25萬元，即一年300萬元。