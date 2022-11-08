梨泰院人踩人｜李智漢生前接拍新劇《木偶的季節》 改《魷魚遊戲》小鮮肉頂上

曾參加2017年選秀節目《PRODUCE 101》第二季的24歲韓星李智漢，為了救一名女孩而命喪梨泰院，他生前接拍的MBC新劇《木偶的季節》，惟有臨時換角，將由在大熱劇《魷魚遊戲》中僅演出一幕的李廷晙頂上，飾演林秀香的前度男友。

緊急修改劇本於昨日復工

李智漢在萬聖節前夕的10月29日不幸遇害，成為人踩人慘劇中的其中一位死者，日前舉行的喪禮上，林秀香亦有到靈堂送別李智漢。當《木偶的季節》於當地開播在即，劇組已在昨日復工，並緊急修改劇本及調整已拍好的內容，找來23歲的李廷晙代替李智漢的戲份。製作公司表示，李智漢的戲份重，無法直接刪除劇情，不得不找演員代替，於是決定由李廷晙演出林秀香的前男友。