梨泰院人踩人｜李智漢生前接拍新劇《木偶的季節》 改《魷魚遊戲》小鮮肉頂上

曾參加2017年選秀節目《PRODUCE 101》第二季的24歲韓星李智漢，為了救一名女孩而命喪梨泰院，他生前接拍的MBC新劇《木偶的季節》，惟有臨時換角，將由在大熱劇《魷魚遊戲》中僅演出一幕的李廷晙頂上，飾演林秀香的前度男友。
緊急修改劇本於昨日復工
李智漢在萬聖節前夕的10月29日不幸遇害，成為人踩人慘劇中的其中一位死者，日前舉行的喪禮上，林秀香亦有到靈堂送別李智漢。當《木偶的季節》於當地開播在即，劇組已在昨日復工，並緊急修改劇本及調整已拍好的內容，找來23歲的李廷晙代替李智漢的戲份。製作公司表示，李智漢的戲份重，無法直接刪除劇情，不得不找演員代替，於是決定由李廷晙演出林秀香的前男友。
李廷晙演《魷魚遊戲》鏡頭不足30秒
現年23歲的李廷晙，五年前以18歲之齡入行，客串過不少電視劇，直到去年，在《魷魚遊戲》中演遊戲管理員，劇情講述他被脅迫摘下面具，但因違反規則遭李秉憲飾演的負責人槍殺，雖然李廷晙的戲份不足30秒，但有大特寫畫面，樣貌受到討論，帶挈知名度大增。
《木偶的季節》原定本月開播，由金正賢夥拍林秀香，劉在錫亦有份客串，故事講述每99年需要休假一次的死神「頂斗」，遇見擁有能夠使喚自己神秘能力的女醫生，發展出一段奇幻愛情故事，李廷晙頂替李智漢的角色，是女主角的前度，雖然並非主角，但卻在劇中頗為重要，李智漢如今逝世實在令人惋惜。