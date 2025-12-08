熱門搜尋:
娛樂
2025-12-08 14:00:23

棒棒堂小煜拋震撼彈宣布離婚 換一種方式陪伴共同撫養兩子

小煜與言言將共同撫養兩子。

台灣男團棒棒堂近來風波不斷，除了威廉、小杰（廖允杰）涉及兵役問題，王子（邱勝翊）又被指介入前啦啦隊員粿粿與老公范姜彥豐的婚姻，導致事業一鋪清袋，今日（8日）成員楊奇煜（小煜）亦在無預警下拋出震撼彈，宣布與圈外太太言言結束5年婚姻。

小煜突宣布結束5年婚姻。

和平離婚

小煜和言言婚後育有兩子，今日，他和言言在社交網共同貼出合照，並宣布：「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係。」 小煜表示：「這是我們在許多深度的對話、理解與沉澱後一起做出的決定，帶著感謝也帶著祝福。」他續指關係的形狀雖然改變了，但對孩子的愛沒有改變，未來會一起共同扶養孩子：「讓他們在穩定、有安全感和充滿愛的環境裡繼續向前走，我們未來也會保持良好溝通維持孩子熟悉的溫暖。」

小煜與言言未來會以家人形式互相支持。 小煜與言言將共同撫養兩子。

家人形式互相支持

小煜坦言在這段過程讓二人學會放下執著，也學會以更柔軟的方式看待人生，「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴彼此。接下來，我和言言會以家人的形式繼續支持對方，也希望外界能給我們和孩子一些空間，讓生活保持過往的平靜日常。」最後，他表示由於目前生活重心已有所調整，更多心力都投注在孩子身上，為了不影響家人生活，關於家人的問題在此之後將不再回應，希望大家體諒。

