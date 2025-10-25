森下千里從良上任環境大臣惹熱議 昔日F Cup寫真大量出土

日本首位女首相高市早苗，在周三（22日）為內閣的副官及政務官進行任命，翌日（23日）公開與一眾官員的大合照，當中以昔日著名F Cup女星森下千里最受注目，她獲委任成為環境大臣政務官，消息立即成為熱門話題，更令大批男士勾起成長回憶，而森下千里當年拍下的大量肉照近日再度出土。

19年引退藝能界

44歲森下千里曾屬日本寫真偶像，作為前藝人的森下，在2019年引退藝能界後，在去年參選國會成為當選為眾議院的自民黨議員。

森下千里上任後，在Ｘ平台個人官方帳戶發文，親自宣布被任命為環境大臣政務官，並寫：「我很高興擔任這個職位，因為這與地區當前面臨的挑戰息息相關，當中包括氣候變遷、資源回收、熊的被害、大型太陽能發電廠問題以及可再生能源等，作為高市內閣成員，我將以高度的意識和危機感開，全力替下一代打造美麗自然又能安心居住的環境，請各位多多指教。」