森姆積遜主演Marvel新劇《秘密入侵》開播 首集投下震撼彈

Marvel Studios新劇《秘密入侵》(Secret Invasion) 今日於Disney+正式開播，此劇有別於以往MCU題材，充滿暗黑元素及懸疑間諜主題，是由森姆積遜(Samuel L. Jackson)飾演的元祖級成員、神盾局局長費尼克(Nick Fury)首度擔正的個人劇集，講述他多年前與「斯克魯爾人」(Skrull)的承諾，因久久未能兌現，引發起斯克魯爾人對地球的野心，掀起一場前所未有的入侵危機！首集開播後即有震撼彈，獲得影評大讚，現歸納劇情槪要與大家一同期待後續發展！ (以下內含劇透...)

作為MCU元祖級成員，費尼克及由高碧史蜜達絲(Cobie Smulders)飾演的瑪惠希依(Maria Hill)，並非如其他超級英雄般擁有不同的超能力，但二人不論決策、策劃及執行力均異常卓越，深受觀眾歡迎。其中瑪惠希依更被網民封為「女神」，擁有大量粉絲。可是《秘密入侵》於首集即向廣大粉絲投下震撼彈，瑪惠希依於劇中一場莫斯科爆炸襲擊中慘被殺死。