森姆積遜主演Marvel新劇《秘密入侵》開播 首集投下震撼彈

Marvel Studios新劇《秘密入侵》(Secret Invasion) 今日於Disney+正式開播，此劇有別於以往MCU題材，充滿暗黑元素及懸疑間諜主題，是由森姆積遜(Samuel L. Jackson)飾演的元祖級成員、神盾局局長費尼克(Nick Fury)首度擔正的個人劇集，講述他多年前與「斯克魯爾人」(Skrull)的承諾，因久久未能兌現，引發起斯克魯爾人對地球的野心，掀起一場前所未有的入侵危機！首集開播後即有震撼彈，獲得影評大讚，現歸納劇情槪要與大家一同期待後續發展！
(以下內含劇透...)
作為MCU元祖級成員，費尼克及由高碧史蜜達絲(Cobie Smulders)飾演的瑪惠希依(Maria Hill)，並非如其他超級英雄般擁有不同的超能力，但二人不論決策、策劃及執行力均異常卓越，深受觀眾歡迎。其中瑪惠希依更被網民封為「女神」，擁有大量粉絲。可是《秘密入侵》於首集即向廣大粉絲投下震撼彈，瑪惠希依於劇中一場莫斯科爆炸襲擊中慘被殺死。
劇集陣容方面，金像影后奧莉花高雯(Olivia Colman)飾演英國MI6特工桑亞(Sonya Falsworth)，與費尼克為老朋友，二人於劇集中更各自秘密調查是次「秘密入侵」事件卻没有互通情報，究竟昔日的老朋友是敵是友？另外，備受觀眾喜愛的「龍母」艾美莉克拉克(Emilia Clarke) 首度加盟MCU，飾演斯克魯爾人領導人、一直遵從與費尼克承諾的泰勞(Talos)的女兒佳雅(G’iah)。最近，森姆積遜為劇集瞓身宣傳，並率領一眾拍檔出席洛杉磯首播活動。