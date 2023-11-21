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娛樂
2023-11-21 15:00:56

森川葵獲封演藝界「寫輪眼」 代表日本出征亞洲錦標賽掃盡金銀銅獎牌

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森川葵獲封演藝界「寫輪眼」 代表日本出征亞洲錦標賽掃盡金銀銅獎牌

日本女星森川葵代表日本出征「2023競技疊杯亞洲錦標賽」。

28歲日本女星森川葵一向被封為藝能界「寫輪眼」，近日她代表日本隊出征南韓，挑戰當地舉行的「2023競技疊杯亞洲錦標賽」，不僅再為自己增添獎牌，還一口氣贏得金、銀、銅三面獎牌！

入行13年的森川葵，曾拍下不少影視作品，包括真人版《狂賭之淵》、《對不起青春》等，同時還活躍日本各電視台的綜藝節目，由於她學習能力非凡，當中於綜藝節目《真假驗證中》中就獲安排探訪達人，挑戰不同領域專業，厲害的是她每次也不需太長時間便把技能立刻上手，從運動到手工藝，森川葵樣樣精通，因而被封為圈中「寫輪眼」，直指她有異於常人的洞悉能力。

森川葵挑戰南韓舉行的「2023競技疊杯亞洲錦標賽」，為自己增添獎牌。 森川葵挑戰南韓舉行的「2023競技疊杯亞洲錦標賽」，為自己增添獎牌。 森川葵此行一口氣贏得金、銀、銅三面獎牌。 森川葵 森川葵獲封演藝界「寫輪眼」，IG Followers達54.4萬（森川葵 IG） 森川葵獲封演藝界「寫輪眼」，IG Followers達54.4萬（森川葵 IG） 森川葵獲封演藝界「寫輪眼」，IG Followers達54.4萬（森川葵 IG） 森川葵獲封演藝界「寫輪眼」，IG Followers達54.4萬（森川葵 IG） 森川葵獲封演藝界「寫輪眼」，IG Followers達54.4萬（森川葵 IG） 森川葵獲封演藝界「寫輪眼」，IG Followers達54.4萬（森川葵 IG） 森川葵獲封演藝界「寫輪眼」，IG Followers達54.4萬（森川葵 IG） 森川葵獲封演藝界「寫輪眼」，IG Followers達54.4萬（森川葵 IG）
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森川葵以往曾在節目內學習疊杯，錄完節目後也持續產生興趣，並加以練習，於是她決定挑戰在南韓展開的「2023競技疊杯亞洲錦標賽」，成為日本國家隊成員。大賽過後，森川葵興奮分享好消息，原來此行她跟隊友勇奪團體組金牌，在雙人賽事中獲得銀牌，個人亦在女子組賽士中贏得銅牌，她感謝隊友與教練團給予的支持及協助，她參賽的過程將會在11月28日的節目中播出。

森川葵分享好消息，同時感謝隊友與教練團給予的支持與協助。

森川葵分享好消息，同時感謝隊友與教練團給予的支持與協助。

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