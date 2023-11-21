森川葵獲封演藝界「寫輪眼」 代表日本出征亞洲錦標賽掃盡金銀銅獎牌

28歲日本女星森川葵一向被封為藝能界「寫輪眼」，近日她代表日本隊出征南韓，挑戰當地舉行的「2023競技疊杯亞洲錦標賽」，不僅再為自己增添獎牌，還一口氣贏得金、銀、銅三面獎牌！

入行13年的森川葵，曾拍下不少影視作品，包括真人版《狂賭之淵》、《對不起青春》等，同時還活躍日本各電視台的綜藝節目，由於她學習能力非凡，當中於綜藝節目《真假驗證中》中就獲安排探訪達人，挑戰不同領域專業，厲害的是她每次也不需太長時間便把技能立刻上手，從運動到手工藝，森川葵樣樣精通，因而被封為圈中「寫輪眼」，直指她有異於常人的洞悉能力。