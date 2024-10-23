森美唔使「7街瞓」年年照加人工 嗌梁思浩做前輩輕鬆回應

森美今日到中環出席嘉年華活動，這是他相隔10年再為活動擔任司儀，他受訪時表示看回當年的照片，感恩自己的樣子轉變不大。提到他與太太早前到大阪旅行時的訂房經歷，他稱已收到中介的賠償，該網站願意賠償搵酒店過程中的交通費用。至於何人為他們安排入住酒店，森美指那位恩人是前同事，亦是今日找他工作的公司，笑謂今天來是報恩，所以收的是友情價。

梁思浩在其網台節目批評森美借事炒作，借此增加人氣，令他在一個全港DJ人氣調查中獲得不錯的排位繼而加人工。森美聞言即大笑並指自己不用靠炒作也可以年年加人工。他坦言有看過對方的影片，而自己只是純粹希望跟聽眾分享這個千年難得一遇的旅遊經歷。他說︰「我自己當時又冇咁諗過喎，冇前輩諗咁多！前輩確實都係前輩，喺廣播界咁多年，睇到好多唔同窿路。下年我會努力『7街瞓』，幫自己拉吓票啦。」

對於商台有沒有這個調查，他表示自己入行廿多年，自己就未聽過，可能只有高層才知道，但自己就好慶幸年年都加人工。森美更表示自己是港台擁躉，亦有聽過梁思浩的節目，「我細個已經聽車淑梅，Uncle Ray我都好尊重，陳海琪節目都係由細到大都聽，另一個就係思浩都做過嘅《瘋show快活人》，我係由梁繼章、李麗蕊已經聽，我能夠做到電台，都係因為我好細過就有聽節目，多謝所有前輩。」他又表示如果可以跟思浩合作，絕不介意。