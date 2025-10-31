森美獲封為「電台界成龍」感驚嚇 多謝新拍檔阿正Elsie拉番起自己

森美、小儀及梁嘉琪主持的《早霸王》今日播出最後一集，森美與小儀這對商台金牌拍檔終於要分手。小儀在節目開首時，收到林海峰送上親筆繪製的畫作，上面更有同事的留言，小儀已經淚崩。二人在節目中回憶昔日點滴時，不禁眼濕濕，森美更數度抹眼淚，一度哽咽指「講唔到」。 到最後小儀亦落着淚對森美說︰「去到最後啦，我同自己講唔好喊，但係我真心覺得⋯⋯ 今日開節目你同我講『小儀，有乜嘢講？』我真係要多謝森美，同埋好多人成日話我頂咗森美咁多年，我得唔得㗎？係咪頂唔到，要走呀？唔係嘅，真係唔係嘅﹗我要多謝佢，佢成就咗我好多好多，我自己都唔相信嘅可能性，呢啲partner喺邊度搵呢講真﹗我都講句『對唔住』，我選擇離開呢度先，但係我覺得其實我哋一定會再相見，我哋會做好多好多好多，令到大家覺得我哋做嘅嘢，我哋大家都會快樂﹗」

新節目《Bad Girl大過佬》接棒 在節目完結之後，903的Facebook專頁預告下周播出森美與阿正、Elise的新節目《Bad Girl大過佬》，專頁提及節目是「90後女生阿正、Elsie同50後（50歲後）森美展開跨世代對談，由職場、愛情到社會價值，見證新女性主導時代嘅衝擊、融合。兩個鐘頭精彩交鋒，睇睇舊思維點樣碰撞新主張！」

森美認老要「姑娘」湊 森美跟阿正、Elise一齊接受訪問，森美表示感謝「兩位姑娘」肯收留他一齊做節目，阿正指森美在鏡頭前好有活力，但鏡頭後是老人家一名，開完會要回家瞓覺，Elise就笑言他像小朋友，要湊住他。森美笑謂依家跟她們開會，事先會問定開幾耐，因為自己有個習慣是回家午睡，他說：「如果係兩個鐘頭，OK冇問題；如果係兩個半鐘，就要瞓一陣。」 森美指她們是呵護他，跟小儀的相處方式是不同。他說：「始終佢哋都係年青，我對慣咗小儀同埋嘉琪，就冇咁快，依家要跟返佢哋嘅節奏，我要跟返佢哋嘅節奏要慢少少，唔係，係快少少。」阿正即取笑他未瞓晏教就出事。

不會要兩女做下靶位 森美表示在新節目入面，阿正與Elise不會當「下靶位」。他稱：「依家難得同佢哋做，梗係要有啲新嘅方向，未必係上下靶位。佢哋有佢哋犀利嘅地方，我有我老練嘅地方，希望大家可以互補不足。加上佢哋有我哋個年代嘅人嘅特質，好勤力，啲人成日話年青人唔勤力，雖然佢哋係不年青⋯⋯」阿正即反駁他們是森美過去所有拍檔當中最年青。 森美大讚二人行動力驚人，如阿正一夜之間寫起兩首歌供給他們選揀，到錄節目主題曲時，儘管公司的器材不是用來唱歌，但她們仍堅持做好，甚至錄製播廣劇也只需要一星期便可以。他又指過去一年因為家事、小儀離去令自己情緒不好，幸好有阿正及Elise儘量將他的情緒拉回來，多謝她們對他的幫助。