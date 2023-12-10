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娛樂
2023-12-10 17:45:57

森美盼子女多與父母溝通 鼓勵家長讓小朋友見多識廣

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森美

森美於分享會上笑指有朋友向他取經，以了解踏入樂齡的感受。

森美今日(10)應領展之邀參觀未來館及出席「共享笑融分享會」，與現場觀眾分享自身經驗及對共融的看法。他大讚展館內容很適合家長們帶同子女和長輩前來參觀。 館內有不同互動裝置及遊戲，鼓勵家長要多聆聽子女、以至自己的情緒與感受

森美

森美呼籲大家日常多笑一點，保持心境健康快樂自然年輕一點。

家長應細心聆聽子女煩惱

曾被抑鬱症折騰多年的森美在活動上分享感受，表示經過不同難關後更珍惜家人，並明白保持快樂的重要性：「做家長要先學識正視、接受和處理好自己的情緒，才能關心身邊人。最重要是能以身作則，教導子女了解及管理個人情緒，一起應對來自生活及學業的壓力。」

森美平時也會以自己的人生經驗輔導子女，但他亦提醒一眾父母：「當子女進入青春期階段，便不能再以小時候的方式去溝通。很多時父母會傾向以自身經歷量度孩子的煩惱，這只會令他們有挫敗感。子女們長大後也會有很多想法和煩惱，作為家長應細心聆聽子女的煩惱，設身處地嘗試理解對方，並給予適切的安慰及開解。」

森美

森美參觀未來館及出席「共享笑融分享會」。

助父母建立樂齡人生

說到香港老年化問題，出名孝順的森美直言，長者們很多時候不想成為年輕一代的負擔，即使遇上問題也不會主動說出口，因此大家應該花更多時間與老人家溝通，必要時要軟硬並施，了解他們的想法及需要。他續稱：「長者們最需要的可能不是提供物資，而是最簡單的相伴，子女應盡量爭取時間溝通，生活繁忙也可以用手機與父母保持聯絡。」

讓子女體驗多元文化學懂共融

森美亦從小教導子女尊重多元文化，更讓兒子到外國接受教育，接觸各國文化和知識，培養世界觀。森美在分享會上表示：「小朋友就如同一張白紙，要讓他們學懂尊重多元文化，就要從日常生活做起，鼓勵他們接觸不同新事物、擴闊眼界。

森美

森美於共享笑融分享會後參加搭枱吧活動，與參與活動的公眾人士搭枱聊天。

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