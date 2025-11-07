森美祝福小儀有新搞作 自覺同阿正Elsie做節目成個人青春咗

森美主持《唱錢》，他指節目要求參賽者唱歌要音準同拍子。他曾試唱生日歌，沒想到自己唱了數十年，竟然是錯拍子。他相信對歌手來說，也有一定的難度。他更大讚張與辰、黃洛妍的表現不錯，相信他們可以勝出。

如今小儀離開商台，森美跟阿正與Elsie 做節目，他表示大家很有火花。他說：「嗰兩位後生細女真係好有活力，好勤力。佢哋兩個都係創作嘅人，又識創作又有活力，大家嘅火花都幾開心。某程度，我有啲跟唔上，唔係我個腦跟唔上，係體力跟唔上！笑足一個鐘嘅時候，我都會出現喘氣，每次做完兩個鐘頭嘅節目，我都要返屋企瞓晏覺。有樣好，我太太聽完之後，都話覺得我青春咗！」