森美祝福小儀有新搞作 自覺同阿正Elsie做節目成個人青春咗

森美主持《唱錢》，他指節目要求參賽者唱歌要音準同拍子。他曾試唱生日歌，沒想到自己唱了數十年，竟然是錯拍子。他相信對歌手來說，也有一定的難度。他更大讚張與辰、黃洛妍的表現不錯，相信他們可以勝出。
如今小儀離開商台，森美跟阿正與Elsie 做節目，他表示大家很有火花。他說：「嗰兩位後生細女真係好有活力，好勤力。佢哋兩個都係創作嘅人，又識創作又有活力，大家嘅火花都幾開心。某程度，我有啲跟唔上，唔係我個腦跟唔上，係體力跟唔上！笑足一個鐘嘅時候，我都會出現喘氣，每次做完兩個鐘頭嘅節目，我都要返屋企瞓晏覺。有樣好，我太太聽完之後，都話覺得我青春咗！」
成個人青春咗
森美表示現在感覺像還原做節目嘅的基本步，「搵返做節目嗰個快樂同埋開心。唔係話有時要追求、講啲乜嘢有意思嘅事，開開心心送俾聽眾聽已經好足夠。」提到阿正與Elsie笑他不會將影片放在IG，他笑謂：「仲玩IG？我玩Threads！」
喺兩女面前扮傻
他解釋說：「因為個節目會有一啲片段要放返上去IG，咁我就話點樣放上去呢，佢哋就以為我唔識撳掣放上IG，但係事實我係冇嗰條片嘅link，個意思係要人俾條link我，當然我都冇拗嘅，我覺得幾好笑！佢哋當我咩都唔識，咁我咪做吓呢啲傻更更嘅角色，有時要喺啲小朋友面前認吓蠢，扮吓懵，但係實際佢哋兩個都俾我知嘅嘢多。」
開心小儀有新搞作
提到小儀宜布自己搞YouTube Channel，森美表示事前毫不知情，「我之前都叫佢要多啲時間休息，因為佢都想有多啲時間陪屋企，當然佢都有自己嘅原因，我梗係希望佢可以做多啲自己鍾意嘅嘢啦！佢同我一齊做節目，我都成日push佢，佢臨走嘅時候，我都建議過一齊搞過騷，佢都話唔做咁多，我希望佢一個人做一個Channel唔會太大壓力，始終一個人去做都唔容易，希望佢可以同時兼顧到屋企。」