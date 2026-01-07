森美讚小儀老公有品味 外貌與Edan蔡一傑比拼唔輸蝕

森美今日擔任炎明熹加盟Sony Music大中華的記者會，大讚Gigi歌聲如仙子，演繯歌曲大有進步。談到在元旦的叱咤頒獎禮上，森美提到希望Gigi有機會再站叱咤舞台，他表示大會只能安排Gigi坐在觀眾席，「作為歌手，佢第二年坐觀眾席，仍肯出席，好欣賞呢個心。」對於Gigi明年能否再踏叱咤舞台，他表示要視乎對手，他相信憑Gigi歌藝，總有天能重踏頒獎台，希望有機會再親手頒獎給她。
自爆曾做和事佬
談到在頒獎禮上，一口氣細數所有女團成員名字，他自爆花了一個星期去背，他自信記憶力和專注力大不如前，好彩能順利完成。他又自爆，自從與阿正和Elise合作，經常被小儀投訴偏心，「不過唔使擔心，佢依家有愛人。」他指認識小儀丈夫，但為保護對方，不便透露拍拖年期，「好難得，天作之合。當然中間經歷好多，做過和事佬，聽佢哋傾訴，所以要繼續努力守護佢哋呢段感情。」對於外界惴測小儀老公身份，連金剛都榜上有名，森美就笑言：「要數假料嘅話，我都未輪到佢，小儀唔會揀佢，我哋都知金剛係花心。」
小儀未有大搞婚禮
至於小儀老公的外貌，森美笑言好難形容，「只能講、同小儀係匹配。同Edan相比，Edan係輸少少，彭于晏贏少少，蔡一傑跳舞同歌藝都望塵莫及，靚仔方面，係贏我嘅。佢品味係一流。」他指小儀沒有大搞婚禮，只簡單請友好親戚食飯，問到可有送大禮，他說笑指僅付了3位數字人情，已是人生最多一次。對於網上流傳小儀老公的相片，森美就話自己老花看不清。不過，有傳小儀丈夫是高層人士，森美就認為太誇張，對方只是普通人，小儀絕非如外界所言出嫁唔憂做，指兩人都追求簡單生活。至於小儀可有生育計劃，森美笑言有向對方提及，「無所謂，可以諗下，但聽佢口吻應該唔會，佢始終仲有養狗。」問到可有傳授生仔秘笈，他爆笑表示：「我驚小儀頂唔順，話晒我都生咗兩件。」