森美讚小儀老公有品味 外貌與Edan蔡一傑比拼唔輸蝕

森美今日擔任炎明熹加盟Sony Music大中華的記者會，大讚Gigi歌聲如仙子，演繯歌曲大有進步。談到在元旦的叱咤頒獎禮上，森美提到希望Gigi有機會再站叱咤舞台，他表示大會只能安排Gigi坐在觀眾席，「作為歌手，佢第二年坐觀眾席，仍肯出席，好欣賞呢個心。」對於Gigi明年能否再踏叱咤舞台，他表示要視乎對手，他相信憑Gigi歌藝，總有天能重踏頒獎台，希望有機會再親手頒獎給她。

自爆曾做和事佬

談到在頒獎禮上，一口氣細數所有女團成員名字，他自爆花了一個星期去背，他自信記憶力和專注力大不如前，好彩能順利完成。他又自爆，自從與阿正和Elise合作，經常被小儀投訴偏心，「不過唔使擔心，佢依家有愛人。」他指認識小儀丈夫，但為保護對方，不便透露拍拖年期，「好難得，天作之合。當然中間經歷好多，做過和事佬，聽佢哋傾訴，所以要繼續努力守護佢哋呢段感情。」對於外界惴測小儀老公身份，連金剛都榜上有名，森美就笑言：「要數假料嘅話，我都未輪到佢，小儀唔會揀佢，我哋都知金剛係花心。」