楊丞琳勁歌跳舞震撼亞博 唱廣東歌大晒語言天份

楊丞琳日前（5月4日）於香港亞洲國際博覽館 Arena舉行《楊丞琳「LIKE A STAR」世界巡迴演唱會 香港站》，全場爆滿，氣氛非常熱鬧！粉絲一早於亞博西大堂應援，設立打卡位外，更大派應援物令個唱變成大型fans聚會，而唔少圈中好友如劉德華、容祖兒、Twins、張栢芝、王祖藍、李亞男夫婦等送上花籃祝賀，陳妍希更驚喜現身捧場！
開完時楊丞琳勁歌熱舞大唱《Bad Lady》，瞬間將全場氣氛炒熱，用廣東話向fans打招呼：「香港嘅朋友有冇掛住我？好耐冇見！係咪好多人係其他地方飛嚟？我好掛住你哋。」她搞笑表示性感造型是香港fans的bonus！楊丞琳不時與台下樂迷互動，當聽到讚她靚時，她亦鬼馬話：「知道我唔似40歲，20歲呀嘛！講笑咋，隨着年紀嘅變化唱歌聲音都有改變，人生不同階段味道不一樣，今晚演唱會是彷彿重走自己青春一遍！」
今次楊丞琳演唱近四十多首歌曲，更不時向fans派心、飛吻，樂迷亦非常受落齊齊大合唱，而舞台更是機關重重，舞台的大屏幕配合多重投影畫面與特效，令觀眾睇得更投入，據悉楊丞琳這次豪花數百萬將演唱會重置現香港。
為香港樂迷幸福，楊丞琳亦大唱廣東話《我們都是這樣長大》、《越難越愛》、《俏郎君》。她一度感觸落淚：「香港有好多工作人員睇住我成長，其中一位去年離開咗，以前係佢教我拼音，同埋教我唱廣東歌一定要標準。雖然我係廣東人，但係我嘅背景唔係成日講到，所以每次唱廣東歌都要下苦功，唔係意思就算！」
演唱會於晚上近11時45分完結，楊丞琳向fans表達謝意：「我也愛你們，但是如果要坐交通工具的朋友，我也知道你愛我，但回家也是很重要的，因為有你哋，我《像是一顆星星》！」今次演唱會完美落幕。