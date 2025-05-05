楊丞琳勁歌跳舞震撼亞博 唱廣東歌大晒語言天份

開完時楊丞琳勁歌熱舞大唱《Bad Lady》，瞬間將全場氣氛炒熱，用廣東話向fans打招呼：「香港嘅朋友有冇掛住我？好耐冇見！係咪好多人係其他地方飛嚟？我好掛住你哋。」她搞笑表示性感造型是香港fans的bonus！楊丞琳不時與台下樂迷互動，當聽到讚她靚時，她亦鬼馬話：「知道我唔似40歲，20歲呀嘛！講笑咋，隨着年紀嘅變化唱歌聲音都有改變，人生不同階段味道不一樣，今晚演唱會是彷彿重走自己青春一遍！」

今次楊丞琳演唱近四十多首歌曲，更不時向fans派心、飛吻，樂迷亦非常受落齊齊大合唱，而舞台更是機關重重，舞台的大屏幕配合多重投影畫面與特效，令觀眾睇得更投入，據悉楊丞琳這次豪花數百萬將演唱會重置現香港。