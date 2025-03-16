楊丞琳宣布5月香港開騷 大曬廣東話想與「老Best」見面

楊丞琳宣布5月來香港開騷 。

楊丞琳(Rainie)宣布5月4日在香港亞洲國際博覽館 Arena舉行個唱，今日於又一城舉行「楊丞琳『LIKE A STAR』世界巡迴演唱會 香港站 記者會」。由於楊丞琳已有7年沒有來港開騷，因此吸引粉絲到場力撐偶像。

全程廣東話 楊丞琳久未在香港舉行個唱，香港樂迷一早「收到風」網上熱烈討論，今日更大清早來到商場等候，拿起《香港粉絲支持妳 世一 Rainie》Banner應援。商場二、三樓都企滿粉絲大叫「楊丞琳」。Rainie以露腰性感tee亮相，又多次拉開毛毛披肩，大騷「馬甲線」纖腰，冧得粉絲好開心，而且更全程用廣東話對答：「我今天真係很興奮，還有點緊張，因為好耐冇同大家見面，同埋好耐冇講廣東話！我學了一句『老Best』去形容好友，Fans們都是我的『老Best』，約定你地5月4日見！」

不過Rainie卻不斷嫌自己廣東話差，期間Rainie話：「我廣東話真係退步好多，我嬲嬲豬啊！」Rainie笑言「嬲嬲豬」一詞是否仍適合自己，仲自爆已經40歲。Rainie七年沒在香港舉行個唱，她表示很掛住Fans，自爆呢次個唱會演出廣東歌，以答謝Fans多年支持！：「我愛你哋呀！從你哋嘅聲音可以聽到你哋真的很掛念我，聲音有點慘、有些走走的音。」她表示來港開演唱會，想把握機會見好友阿Sa，笑指二人上次只有1小時見面！

楊丞琳宣布5月來香港開騷 。