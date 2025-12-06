楊丞琳新歌《獨白》以視覺詮釋內心波瀾 直認骨子裏很愛演戲

楊丞琳回歸樂壇，新歌《獨白》的MV近日曝光，她在其中有大量情緒飽滿的特寫鏡頭，堪稱演技大賞，對於如何在歌手與演員狀態間無縫切換，她展現充分的自信：「因為我骨子裏是很愛很愛演戲。」

非大路抒情曲風

楊丞琳選擇完全遵循內心的藝術直覺，以一場大膽而純粹的視覺實驗，邀請觀眾潛入一個「旁人看不懂但自己沉醉」的私密世界。在單曲反應未知的情況下，就決定為《獨白》拍攝MV，楊丞琳的答案坦誠而純粹：「純粹是因為我希望這支歌有一個強烈的視覺去搭配。」她坦言，這首歌在其專輯中地位特殊，《獨白》並非大眾熟悉的抒情曲風，而是一首融合90年代慵音和靈魂，以大量音調和懶腔演繹的作品。這種特殊性，恰恰成為了必須用視覺來「完整」之理由。