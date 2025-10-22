楊丞琳相隔5年新碟《有且》上架 辦入行25年世界巡演落實有香港站

楊丞琳於北京舉辦《有且》音樂私享時刻，與媒體、合作團隊及幸運歌迷分享新專輯的創作故事，這場活動以「私密聆聽」為概念，現場不僅首播了全新唱跳單曲《Yes, but？》的MV，也迎來了楊丞琳親口宣布即將啟動全新巡迴《房間裡的大象》的驚喜時刻。談到為何以這種形式舉辦分享會，楊丞琳表示，希望在5年再出新碟，用更靠近人心的方式重新與聽眾相遇。相隔5年後的回歸，楊丞琳沒有選擇回顧，而是用《有且》這兩個字，寫下一封獻給自己、也獻給每一個聽者的信，她說：「我想提醒大家，每個人都是有且僅有的存在。」《有且》的誕生，始於一種極度直覺的選擇。楊丞琳坦言，當她聽完整張專輯後，第一個反應就是：「這張專輯就該叫《有且》。」這張專輯，是楊丞琳出道25年來最慢的一次籌備。每一個環節她都親自參與，也給了自己空前的耐心：「這對我來說是挑戰，也是學習怎麼慢下來。我需要勇氣去相信，這些歌就算距離發行隔了一年，依然能打動人。」

從《曖昧》的青澀，到《有且》的自省，楊丞琳不再執著於「是不是唱自己的故事」，而是回到了音樂最純粹的本質：「音樂好聽就夠了。哪怕那首歌不是我的經歷，只要我能唱出聽者的情緒，它就是真實的。」《有且》的首發單曲《房間裡的大象》，無疑是整張專輯的靈魂。這首歌以「大象」作為隱喻，描繪每個人心中那些不願被觸碰、卻始終存在的情緒與真相。楊丞琳說：「慣性堅强的人，最懂沉默的重量。那些無法忽視的情緒，其實都該被看見。」

除夕 南昌揭序幕

在她看來，《房間裡的大象》不僅是一首歌的主題，也成為了她全新巡演的精神核心，楊丞琳：「很多人好奇，為甚麽巡演不跟專輯同名。其實，這個『房間』，就是演唱會現場。那是我和觀眾共同的空間，我希望大家走進來之後，可以發現自己房間裡的大象，也許它不是沉重的，也許你會因為某首歌而突然釋懷。」當被問到希望這場演唱會帶給大家甚麼樣的感受時，她微笑著回答：「我希望有療癒，也有共鳴，還有對話。那是一種誠實面對的過程。但肯定也有熱鬧、炸場的環節。」楊丞琳說：「這幾年我越來越明白，生活中很多事我們無法改變，只能學會放下、釋懷、追求讓自己舒服的方式。」她輕輕地補上一句：「這可能是30幾歲到40歲的人都會去思考的事吧。」她最有共鳴的一首，是《我的正確打開方式》，而在專輯的最後，她重唱了《曖昧》。那首陪伴一代人成長的歌，如今在她的聲音中，成了一個更溫柔的告別：「當年的我唱的是困惑和不安，現在的我唱的是理解和感激。」2025年，楊丞琳即將帶著全新主題巡演《房間裡的大象》重返舞台。首場演出將於12月31日南昌揭開序幕，接住陸續前往北京、上海、廣州、深圳、成都、重慶、杭州、佛山、蘇州、西安、天津、廈門、長沙、武漢、昆明、泉州、寧波、香港、澳門、新加坡，更多城市持續公布。她透露：「雖然聽起來像一個很靜的主題，但其實內容會非常豐富，還會唱新專輯中的6到7首新歌。」這場巡演並非《LIKE A STAR》的延伸，而是一次全新的出發。