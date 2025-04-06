楊丞琳相隔7年再來港開騷 承諾準備唱大量廣東歌

楊丞琳(Rainie)作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主持許文軒的專訪，分享相隔7年再次來港舉行個人演唱會感受。Rainie說：「等了7年，當時33歲，現在已40歲！這次自己擔任總策劃，投入許多心思。雖然過了5年，但舞台依然不會覺得過時，現在看起來仍然很新。」她形容舞台如一個魔術方塊，能夠轉動，並將融入舞蹈、演戲，以及情歌和搖滾等多種元素，呈現多面向的自己。

為了準備這場演唱會，Rainie表示，自己需要苦練馬甲線，又透露飲食非常嚴格：「我是一個有要求的人，覺得自己仍然不夠好。開場服裝需要很合身，所以我平時進行很多瘋狂運動，飲食也極為克制，現在一天只吃一餐，大約一個拳頭大小的蛋白質，兩個拳頭的素菜，澱粉質則只吃半個饅頭。」Rainie習慣22個小時不進食，卻仍然掛念香港的甜品、瀨尿蝦和橋底辣蟹，這一切都不得不忍口。