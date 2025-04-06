楊丞琳相隔7年再來港開騷 承諾準備唱大量廣東歌

楊丞琳(Rainie)作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主持許文軒的專訪，分享相隔7年再次來港舉行個人演唱會感受。Rainie說：「等了7年，當時33歲，現在已40歲！這次自己擔任總策劃，投入許多心思。雖然過了5年，但舞台依然不會覺得過時，現在看起來仍然很新。」她形容舞台如一個魔術方塊，能夠轉動，並將融入舞蹈、演戲，以及情歌和搖滾等多種元素，呈現多面向的自己。
為了準備這場演唱會，Rainie表示，自己需要苦練馬甲線，又透露飲食非常嚴格：「我是一個有要求的人，覺得自己仍然不夠好。開場服裝需要很合身，所以我平時進行很多瘋狂運動，飲食也極為克制，現在一天只吃一餐，大約一個拳頭大小的蛋白質，兩個拳頭的素菜，澱粉質則只吃半個饅頭。」Rainie習慣22個小時不進食，卻仍然掛念香港的甜品、瀨尿蝦和橋底辣蟹，這一切都不得不忍口。
Rainie還承諾，在香港演唱會已安排唱廣東歌，「每次香港演出，不論是小型還是大型演唱會，我都會準備廣東歌。因為廣東話是我生命的一部分，從小由爸爸教我，雖然不是講得很好，但覺得廣東話與我很親近。」她也坦承目前的廣東話有些退步，因為平時缺乏練習，甚至與母親交流也不多，因此希望透過唱廣東歌，來提升自己語言能力。
Rainie表示，有一首廣東歌她一定會唱的，就是由林家謙作曲的《我不認識你》。她提到：「這首歌在香港從未演唱過，上次演唱會中唱過林家謙的《矛盾一生》，覺得非常好聽，因此特地私訊他請求幫忙作曲，而廣東版也是他推薦的。」Rainie還詢問了一些朋友，挑選近十年來香港最受歡迎的歌曲，以適合自己聲音的廣東歌來演唱。