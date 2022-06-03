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娛樂
2022-06-03 21:06:38

楊丞琳38歲生日 晒母女合照十足餅印

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楊丞琳明天便迎來38歲生日。

楊丞琳明天便迎來38歲生日。

母女合照十足餅印。 楊丞琳因工作要飛離台北，金老師在二月份已為她提早慶生。
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