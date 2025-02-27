楊仲恩請葉子楣吳麗珠詹秉熙為好友慶生 預告《執法者們》3月播

楊仲恩早前請來了一眾友人包括黃玉郎伉儷、樂易玲、葉子楣、舒雅頌、周美鳳、蘇珊、魏秋樺、吳麗珠和詹秉熙等，一起為好友Jennie Wu慶生，適逢仍是新正頭，大家祝賀 Jennie 生日快樂之際，也同時互祝對方身體健康，蛇年順境。

因晚宴現場設有樂手伴奏，眾人紛紛化身歌手高歌助興，黃玉郎伉儷合唱《問誰領風騷》、葉子楣獻唱《堆積情感》、魏秋樺選擇了日文歌《任意讓時光消逝》、詹秉熙唱《畫出彩虹》、楊仲恩先和蘇珊合唱《鐵血丹心》，之後也獨唱了多首八十年代的經典廣東歌包括《輪流轉》和《倚天屠龍記》等，大家彷如置身在音樂廳，用耳朵享受懷舊音樂盛宴。

楊仲恩當年以模仿鄭少秋奪得《歡樂今宵》第一屆影視紅星模仿大賽冠軍入行，所以他在獻唱秋官名曲《輪流傳》和「倚天屠龍記」像極本尊身處現場。