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娛樂
2025-02-27 19:31:31

楊仲恩請葉子楣吳麗珠詹秉熙為好友慶生 預告《執法者們》3月播

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楊仲恩為好友Jennie Wu 慶生，不少星級嘉賓出席。

楊仲恩為好友Jennie Wu 慶生，不少星級嘉賓出席。

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楊仲恩早前請來了一眾友人包括黃玉郎伉儷、樂易玲、葉子楣、舒雅頌、周美鳳、蘇珊、魏秋樺、吳麗珠和詹秉熙等，一起為好友Jennie Wu慶生，適逢仍是新正頭，大家祝賀 Jennie 生日快樂之際，也同時互祝對方身體健康，蛇年順境。

 

黃玉郎伉儷 楊仲恩、蘇珊 葉子楣、吳麗珠 詹秉熙

因晚宴現場設有樂手伴奏，眾人紛紛化身歌手高歌助興，黃玉郎伉儷合唱《問誰領風騷》、葉子楣獻唱《堆積情感》、魏秋樺選擇了日文歌《任意讓時光消逝》、詹秉熙唱《畫出彩虹》、楊仲恩先和蘇珊合唱《鐵血丹心》，之後也獨唱了多首八十年代的經典廣東歌包括《輪流轉》和《倚天屠龍記》等，大家彷如置身在音樂廳，用耳朵享受懷舊音樂盛宴。

楊仲恩當年以模仿鄭少秋奪得《歡樂今宵》第一屆影視紅星模仿大賽冠軍入行，所以他在獻唱秋官名曲《輪流傳》和「倚天屠龍記」像極本尊身處現場。

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(左起)黃玉郎伉儷、魏秋樺、葉子楣、楊仲恩

(左起)黃玉郎伉儷、魏秋樺、葉子楣、楊仲恩

楊仲恩很開心看到一大班朋友能夠健康聚首一堂，他表示只要能力許可，希望可以將自己生活中享受的每一份喜悅，化為正能量去幫助社會上其他有需要的人士，正如去年他便舉行了慈善演唱會為癌症基金籌款，今年希望再接再厲進行另一次慈善個唱，現正在等待場地回覆中。

他續說：「疫情時一直留在香港，那時很幸運認識了很多新朋友，之後更有人找我拍電視劇《執法者們》，我在這部電視劇裡飾演一哥警務署長，稍後三月在無綫播出，希望大家也會喜歡我在螢幕上的演出。」

楊仲恩 楊仲恩為好友 Jennie Wu 慶生大合照。

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