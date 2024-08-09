楊凡經典《流金歲月》進行4K數碼修復 9月假文化中心舉行世界首映禮

由上世紀八十年代開始，導演楊凡是東方美學最具代表性的名字之一，無論男或女，又或者是一個場景，在他鏡頭下均能將最唯美的一面展示出來，因此去欣賞楊凡導演的電影絕對可以用「目不暇給、美不勝收」八個字去形容。

廣大戲迷必定記得於1988年由楊凡導演自編自導，花生映社有限公司攝製的《流金歲月》，這部電影改編自香港著名作家亦舒的同名小說，由八十年代影壇兩位閃爍耀目的女星鍾楚紅及張曼玉擔任主角，二人演繹純真少女至世故成熟的進程，更以當年香港社會的變化作呼應。電影畫面精心經營，構圖與燈光都極為考究，詩意滿溢。從煥發青春的飛揚，至歲月流逝的感喟，哀而不傷的情懷，教人低迴不已。