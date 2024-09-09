楊凡《流金歲月》上映4K數碼修復版 張曼玉一角原屬意葉蒨文

導演楊凡於接受傳媒採訪時稱自己看過這部電影不下百次，被問及有否請兩位女主角出席首映禮，楊凡表示兩位女星已經很少和外界接觸，不過就是因為這樣才能顯得這部電影的珍貴，他續說：「電影記錄咗佢哋最好嘅一面，保留咗佢哋20幾歲時嘅青春。依家很難找到好似鍾楚紅和張曼玉這種氣質嘅女明星，因為拍戲嘅方式都已經唔一樣。」楊凡在電影放映前的分享中，透露當年原本不是找張曼玉，而是找葉蒨文參演的，最後陰差陽錯找了張曼玉，她拍了《流金歲月》後彷如茅塞頓開，後來演技突飛猛進。他亦表示有意利用技術去將自己拍過每一部電影都會計劃去做修復。