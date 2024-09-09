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娛樂
2024-09-09 21:37:28

楊凡《流金歲月》上映4K數碼修復版 張曼玉一角原屬意葉蒨文

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(左起)康樂及文化事務署總經理(電影)林覺聲、康樂及文化事務署署長劉明光、楊凡、劉天蘭、康樂及文化事務署助理署長(文化發展) 區玉芳

(左起)康樂及文化事務署總經理(電影)林覺聲、康樂及文化事務署署長劉明光、楊凡、劉天蘭、康樂及文化事務署助理署長(文化發展) 區玉芳

香港電影資料館 (資料館) 和花生映社攜手合作，於昨晚 (8 ) 在尖沙咀香港文化中心 (文化中心) 大劇院，舉行《流金歲月》(1988）（4K數碼修復版) 世界首映，全院滿座。本片導演楊凡、康文署署長劉明光先生親臨，吳思遠伉儷、張同祖、陳果、劉天蘭和黃劍文等到場支持，觀賞這部修復經典。現場並派發楊凡導演親筆簽名電影海報，答謝影迷的捧場。

楊凡與吳思遠伉儷出席《流金歲月》(4K數碼修復版) 全球首映。 楊凡出席《流金歲月》(4K數碼修復版) 全球首映。 楊凡出席《流金歲月》(4K數碼修復版) 全球首映。 楊凡出席《流金歲月》(4K數碼修復版) 全球首映。 楊凡出席《流金歲月》(4K數碼修復版) 全球首映。 楊凡、陳果 出席《流金歲月》(4K數碼修復版) 全球首映。

導演楊凡於接受傳媒採訪時稱自己看過這部電影不下百次，被問及有否請兩位女主角出席首映禮，楊凡表示兩位女星已經很少和外界接觸，不過就是因為這樣才能顯得這部電影的珍貴，他續說：「電影記錄咗佢哋最好嘅一面，保留咗佢哋20幾歲時嘅青春。依家很難找到好似鍾楚紅和張曼玉這種氣質嘅女明星，因為拍戲嘅方式都已經唔一樣。」楊凡在電影放映前的分享中，透露當年原本不是找張曼玉，而是找葉蒨文參演的，最後陰差陽錯找了張曼玉，她拍了《流金歲月》後彷如茅塞頓開，後來演技突飛猛進。他亦表示有意利用技術去將自己拍過每一部電影都會計劃去做修復。

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楊凡出席《流金歲月》(4K數碼修復版) 全球首映。

楊凡出席《流金歲月》(4K數碼修復版) 全球首映。

除電影放映外，花生映社亦慷慨借出多幀《流金歲月》珍貴劇照及幕後花絮照片，分別於文化中心及資料館展出。展覽首先於世界首映當日 (9 8 ) 在文化中心大劇院外大堂展出，接續由 9 11 日至 12 30 日移師資料館免費展出。資料館期望透過是次展示，讓觀眾可以更深入了解及欣賞這部歷久彌新的電影。

楊凡、黃劍文出席《流金歲月》(4K數碼修復版) 全球首映。 楊凡出席《流金歲月》(4K數碼修復版) 全球首映。 楊凡出席《流金歲月》(4K數碼修復版) 全球首映。

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